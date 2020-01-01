В Инстаграм появилась архивная фотография пары.

В Сети показали, как MONATIK и его жена выглядели 7 лет назад instagram.com/irinamonatik

В социальной сети Инстаграм появилась редкая фотография из архива украинского исполнителя Дмитрия Монатика (MONATIK) и его жены Ирины.

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Так, на фанатской странице артиста опубликовала коллаж из двух кадров. Один из снимков сделанный в этом году. А второе фото - в 2013 году. На архивном кадре влюбленные позируют в черных нарядах и в солнцезащитных очках.

Пользователи Сети отметили, что Ирина совсем не изменилась за семь лет. А Дмитрий - возмужал.

В Сети показали, как MONATIK и его жена выглядели 7 лет назад Скриншот

Напомним, ранее жена Монатика очаровала Сеть новыми кадрами артиста с сыновьями.

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