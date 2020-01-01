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Эксперты "Топ-модели по-украински" нашли "запрещенку" у модели

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Соня Плакидюк и Сергей Никитюк провели ревизию в холодильнике Даши Майстренко.
Эксперты "Топ-модели по-украински" нашли "запрещенку" у модели
Эксперты "Топ-модели по-украински" нашли "запрещенку" у модели
пресс-служба

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Чтобы всегда быть востребованной и покорять новые профессиональные вершины, модели должны постоянно следить за собой и тщательно контролировать питание. При этом иногда девушки с обложек глянца все равно позволяют себе «запрещенку» — продукты, которые сказываются на фигуре не лучшим образом.

Например, Соня Плакидюк и Сергей Никитюк нашли в холодильнике финалистки третьего сезона проекта «Супермодель по-украински» Даши Майстренко… шашлык. Это произошло во время съемок спецпроекта «Эксперты на карантине», который Новый канал выпускает на YouTube.

Эксперты «Топ-модели по-украински» нашли «запрещенку» у модели
Эксперты «Топ-модели по-украински» нашли «запрещенку» у модели
пресс-служба

— Соня и Сергей позвонили как раз после моего дня рождения. Поэтому в холодильнике был и шашлык, который мы не доели накануне, и мясная нарезка, — рассказала Майстренко. — Зато им не удалось найти запретных сладостей. Дело в том, что на каждый день рождения папа покупает «Киевский торт», который я ненавижу. А в этот раз он не успел его найти, так что вместо торта я приготовила кексы-брауни, но мы их сразу же съели.

По фигуре Даши не скажешь, что она позволяет себе «запрещенку», и этому нашлось объяснение.

Эксперты «Топ-модели по-украински» нашли «запрещенку» у модели
Эксперты «Топ-модели по-украински» нашли «запрещенку» у модели
пресс-служба

— Мой папа бы сейчас сказал, что я вообще ничего не ем. Показываю мясо, а сама ем непонятно что, — сказала выпускница модельного реалити Нового канала.

Как проводит карантин Даша Майстренко, что заставило ее опубликовать в Instagram фото небритых ног, и как она относиться к нудистским пляжам — в спецпроекте «Эксперты на карантине».

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Теги: топ-модель по-украински
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