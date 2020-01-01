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Эффектно: София Хаджипантели показала фигуру в леопардовом мини-бикини

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Знаменитость решила, что в карантин не стоит пренебрегать пляжными фото.

Эффектно: София Хаджипантели показала фигуру в леопардовом мини-бикини
Эффектно: София Хаджипантели показала фигуру в леопардовом мини-бикини
instagram.com/sophiahadjipanteli

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Греческая модель София Хаджипантели, похоже, решила, что карантин - это не повод забывать о пляжных фото.

В Инстаграм знаменитость добавила эффектный снимок в купальнике, сделанный в ванной. София позирует перед зеркалом в мини-бикини с леопардовым принтом. Волосы знаменитости с контрастным мелированием гармонируют с ее эффектным нарядом.

Новые реалии: фото в бикини в ванной вместо пляжа, - написала София.

Эффектно: София Хаджипантели показала фигуру в леопардовом мини-бикини
Эффектно: София Хаджипантели показала фигуру в леопардовом мини-бикини
instagram.com/sophiahadjipanteli

Подписчики модели наставили ее снимку “лайков“ и написали, что девушка в купальнике - просто огонь.

Ранее мы писали, что София Хаджипантели поразила новой прической.

 

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Теги: София Хаджипантели, фото в купальниках, фото в бикини
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Источник: IVONА bigmir)net

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