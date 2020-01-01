Эффектно: София Хаджипантели показала фигуру в леопардовом мини-бикини
Читай также: Аппетитные округлости в бикини: Известная модель “дофотошопила“ себе килограммы
Греческая модель София Хаджипантели, похоже, решила, что карантин - это не повод забывать о пляжных фото.
В Инстаграм знаменитость добавила эффектный снимок в купальнике, сделанный в ванной. София позирует перед зеркалом в мини-бикини с леопардовым принтом. Волосы знаменитости с контрастным мелированием гармонируют с ее эффектным нарядом.
Новые реалии: фото в бикини в ванной вместо пляжа, - написала София.
Подписчики модели наставили ее снимку “лайков“ и написали, что девушка в купальнике - просто огонь.
Ранее мы писали, что София Хаджипантели поразила новой прической.
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.
Полная версия правил