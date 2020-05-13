Фолловеры похвалили снимок артистки, на котором она позирует с собачкой Мими.

"Нежная и настоящая": Каменских очаровала Сеть новым фото instagram.com/kamenskux

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Певица Настя Каменских очаровала поклонников новым фото. В Инстаграм звезда добавила снимок из самоизоляции, сделанный, по всей видимости, около частного дома Каменских и ее супруга продюсера, рэпера Потапа.

Настя позирует, сидя на лавочке в белых брюках и джинсовой курточке, расшитой гладью. Кудрявые волосы звезды заброшены на одну сторону. На руках у Каменских сидит ее домашняя любимица - собачка Мими.

Обсуждаем с подружкой наши планы . У меня это - релиз новой песни “Воспоминания”, работа над новым испанским альбомом, много съемок, интервью. А у Мими - радостно бегать вокруг, виляя ушками 😍

А что вы планируете на ближайшее время? - написала Каменских.

"Нежная и настоящая": Каменских очаровала Сеть новым фото instagram.com/kamenskux

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Фолловеры написали в комментариях, что им очень нравятся новые снимки Насти и назвали свежее фото - "очень нежным":

Как же красиво🔥

Милашка какая 😍

Прелесть😻💜

Какая Мими красотка😻 Удачное фото - очень эмоционально 🔥🔥🔥 На ближайшие время планируем очень много работать, балуя наших любимчиков

Ніжна і справжня🌸, - написали в Сети.

Ранее мы писали, что Настя Каменских в расстегнутой одежде впечатлила Сеть.

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