Виталий Козловский рассекретил, для кого купил квартиру в Киеве

Украинский певец рассказал, что купил жилье родному человеку.

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Певец Виталий Козловский подарил дорогой подарок, о чем рассказал в прямом эфире в Инстаграм программы “Зірковий шлях“, которая выходит на канале “Украина“. Виталий Козловский купил жилье родному человеку.

“В конце прошлого года я решил, что нужно перевезти отца из Львова в столицу, чтобы у него был тот присмотр и уход, который необходим человеку в пожилом возрасте, – сказал певец. – Отцу недавно исполнилось 73 года. И сейчас, когда продолжается карантин, я понимаю, что поступил тогда очень своевременно“.

Решение оставить родной Львов и отправиться в столицу отцу Виталия Козловского далось непросто.

“Представьте, он прожил 45 лет в одном и том же доме, а потом сын сказал: “Батя, давай переезжай“, – поделился певец. – Но у меня с отцом очень хорошие отношения. Мы друзья, поэтому он мне доверяет и в тот момент даже не спорил: переезжать или нет“.

Все это время Виталия Козловского поддерживал именно его отец.

“Когда на Пасху у отца очень сильно поднялось давление, то в таком состоянии явно не до веселья, а он продолжал шутить и смеяться над собой. И все, глядя на него, тоже начали улыбаться, – поделился Виталий Козловски. – Я говорю ему: “У меня, в хорошем смысле слова, шок, как ты воспринимаешь мир и как любишь жизнь. Потому что тебе было очень плохо, а ты все равно веселился и шутил“.

Что касается приобретения квартиры для отца, то певец не видит в этом ничего странного.

“Это долг каждого – сделать для родителей максимально то, что от тебя зависит, – объяснил Виталий Козловский. – У меня была такая возможность – купить квартиру, я так и сделал для родного человека“.

Напомним, ранее Виталий Козловский показал редкое фото своего отца.

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