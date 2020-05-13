"Возвращаюсь в йогу": Сексапильная Астафьева в позе дерева очаровала Сеть
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Популярная певица, модель и актриса Даша Астафьева, которая обожает эпатировать публику провокационными нарядами, равно как и позировать нагишом - впечатлила физической подготовкой.
В Инстаграм звезда добавила свежие фото и видео, на которых запечатлена во время занятий йогой на свежем воздухе. На одном из снимков Даша застыла в позе “дерева“, подняв вверх руки и прижав ступню одной ноги к колену другой. Одета сексапильная красавица в облегающий костюм цвета “электрик“.
На фото, возвращаться в йогу, конечно, легче 😂🤭
Кто со мной? - написала Астафьева.
Кроме того, Даша добавила в Сеть целую коротенькую тренировку по йоге.
Ранее мы писали, что Даша Астафьева снялась без одежды.
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