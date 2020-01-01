Джамала отмечает четвертую годовщину с дня победы на песенном конкурсе "Евровидение".

Джамала вспомнила, какие мировые звезды поздравили ее с победой на "Евровидении" Getty images

Ровно четыре года назад, 14 мая, известная украинская исполнительница крымскотатарского происхождения Джамала стала победительницей песенного конкурса “Евровидение 2016“ в шведском Стокгольме.

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По случаю годовщины 36-летняя артистка, которая вскоре станет во второй раз мамой, опубликовала архивное фото с конкурса, где она позирует с флагом Украины и статуэткой победителя. В описании к снимку Джамала вспомнила о своих эмоциях после триумфа.

“Сьогодні ми перемогли! Мене переповнює щастя, коли згадую той вечір! Так, ви знаєте, що з першого ж дня після перемоги я повторювала, що не можна жити тільки спогадами, потрібно рухатись вперед і ставити нові цілі. Але це була дійсно неймовірна подія, що трапилась з усіма нами та країною 🇺🇦 ⠀ Євробачення стало крутим поштовхом для мене“.

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Кроме того, певица призналась, что ее поддерживала создательница “Гарри Поттера“ Джоан Роулинг, Джастин Тимберлейк лично поздравил с победой в Сети, Адель вспомнила песню Джамалы на своем концерте, а легендарная британская певица Ширли Бэсси виразила слова восхищения.

“Чи могла я подумати, що на своїх сторінках мене буде підтримувати авторка “Гаррі Поттера“ Джоан Ролінг, вітати з перемогою @justintimberlake, згадає під час свого концерту про мою “1944“ @adele, що я особисто почую від Ширлі Бессі слова захоплення?! А зранку після шаленої ночі фіналу ви будете зустрічати мене в аеропорту 😭 Звичайно, я і не думала про це. Я просто співала про те, що люблю, для тих, без кого не можу жити!!! Завжди вдячна 🙏🏽 Ціную! Люблю! Мої!!!“, - написала победительница “Евровидения 2016“.

Джамала вспомнила, какие мировые звезды поздравили ее с победой на "Евровидении" Скриншот

Напомним, ранее Джамала и Laud перепели главный хит 2019 года “Senorita“.

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