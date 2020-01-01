Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

"Вот это перемена!": Кароль поразила домашним образом без макияжа

Комментариев: 0
Фан-клуб Тины Кароль показал ее в образе хипстера - в шапочке и без косметики .

"Вот это перемена!": Кароль поразила домашним образом без макияжа
instagram.com/_fantina

Читай также: Невозможно красивая: Тина Кароль покорила Сеть чувственными фото

Популярную украинскую певицу Тину Кароль частенько называют иконой стиля - еще бы, ведь артистка всегда появляется на публике в эффектных нарядах, подчеркивающих ее сексуальность и отменную фигуру. Кроме того, визитной карточкой Тины уже давно считают красную губную помаду и яркий макияж, подчеркивающий красивые глаза звезды.

Однако, во время карантина Тина показала фолловерам, как выглядит без мейкапа - и буквально очаровала Сеть. В Инстаграм фан-клуб Кароль добавил ее свежее фото. В кадре артистка позирует без макияжа и в шапке, из-за чего ее образ с легкостью можно назвать "хипстерским".

Доброго и красивого утра на весь день!!! #ТинаКароль #tinakarol #доброеутро #goodmorning, - написали в публикации.

"Вот это перемена!": Кароль поразила домашним образом без макияжа
instagram.com/_fantina

Читай также: "Горячая мамочка": Миллиардерша Кайли Дженнер показала фото на "правах"

Пользователи Сети оставили комментарии к фото, в которых отметили, что Тина без мейка - само очарование:

  • Тина без макияжа совсем другая,моложе.👍👍👍
  • Прехорошенькая старшеклассница!Просто ПЕСНЯ!🙂😘❤
  • Як Сонце-тепла, ніжна, домашня!
  • губки бантиком бровки домиком....)))
  • Тёплая. Светится изнутри. ❤️
  • Ох эти покусанные губы😍😚❤️❤️, - написали в Сети.

Ранее мы писали, что Тина Кароль взбудоражила Сеть горячим фото.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в  Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: Тина Кароль, звезды без макияжа, звезды дома, карантин
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: IVONА bigmir)net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь