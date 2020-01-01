Фан-клуб Тины Кароль показал ее в образе хипстера - в шапочке и без косметики .

"Вот это перемена!": Кароль поразила домашним образом без макияжа instagram.com/_fantina

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Популярную украинскую певицу Тину Кароль частенько называют иконой стиля - еще бы, ведь артистка всегда появляется на публике в эффектных нарядах, подчеркивающих ее сексуальность и отменную фигуру. Кроме того, визитной карточкой Тины уже давно считают красную губную помаду и яркий макияж, подчеркивающий красивые глаза звезды.

Однако, во время карантина Тина показала фолловерам, как выглядит без мейкапа - и буквально очаровала Сеть. В Инстаграм фан-клуб Кароль добавил ее свежее фото. В кадре артистка позирует без макияжа и в шапке, из-за чего ее образ с легкостью можно назвать "хипстерским".

Доброго и красивого утра на весь день!!! #ТинаКароль #tinakarol #доброеутро #goodmorning, - написали в публикации.

"Вот это перемена!": Кароль поразила домашним образом без макияжа instagram.com/_fantina

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Пользователи Сети оставили комментарии к фото, в которых отметили, что Тина без мейка - само очарование:

Тина без макияжа совсем другая,моложе.👍👍👍

Прехорошенькая старшеклассница!Просто ПЕСНЯ!🙂😘❤

Як Сонце-тепла, ніжна, домашня!

губки бантиком бровки домиком....)))

Тёплая. Светится изнутри. ❤️

Ох эти покусанные губы😍😚❤️❤️, - написали в Сети.

Ранее мы писали, что Тина Кароль взбудоражила Сеть горячим фото.

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