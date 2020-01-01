"Горячая мамочка": Миллиардерша Кайли Дженнер показала фото на "правах"
Читай также: Похожи?: Мама знаменитостей Кардашьян и Дженнер показала их в детстве
Самая молодая миллиардерша в мире - бьюти-могул, модель и бизнесвумен Кайли Дженнер, которая недавно шокировала Сеть look-ом без макияжа, показала свое фото на водительском удостоверении.
В Инстаграм Кайли выставила “права“, для которых снялась в белом свитере, с распушенными темными волосами и с привычным для нее “сложным“ мейкапом.
🤍🤍🚙💨, - коротко подписала снимок Кайли.
За несколько часов в Сети “права“ Кайли набрали более 5, 5 млн. лайков.
В комментариях Дженнер назвали “горячей мамочкой“ и “огненной красоткой“. Правда, нашлись и тролли, которые уточнили, почему красотка не сфотографировалась на документы без мейкапа.
Ранее мы писали, почему Кайли Дженнер выглядит старше своих лет.
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.
Полная версия правил