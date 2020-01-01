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"Горячая мамочка": Миллиардерша Кайли Дженнер показала фото на "правах"

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Знаменитость запостила водительское удостоверение и вызвала обсуждение в Сети.

"Горячая мамочка": Миллиардерша Кайли Дженнер показала фото на "правах"
instagram.com/kyliejenner

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Самая молодая миллиардерша в мире - бьюти-могул, модель и бизнесвумен Кайли Дженнер, которая недавно шокировала Сеть look-ом без макияжа, показала свое фото на водительском удостоверении.

В Инстаграм Кайли выставила “права“, для которых снялась в белом свитере, с распушенными темными волосами и с привычным для нее “сложным“ мейкапом.

🤍🤍🚙💨, - коротко подписала снимок Кайли.

"Горячая мамочка": Миллиардерша Кайли Дженнер показала фото на "правах"
instagram.com/kyliejenner

За несколько часов в Сети “права“ Кайли набрали более 5, 5 млн. лайков. 

В комментариях Дженнер назвали “горячей мамочкой“ и “огненной красоткой“. Правда, нашлись и тролли, которые уточнили, почему красотка не сфотографировалась на документы без мейкапа. 

Ранее мы писали, почему Кайли Дженнер выглядит старше своих лет. 

 

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Теги: Кайли Дженнер, документы
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Источник: IVONА bigmir)net

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