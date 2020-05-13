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"Сходим с ума": Горбунов и Осадчая зажгли под трек Потапа - видео

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Телеведущие приняли участие в забавном челлендже Потапа .

"Сходим с ума": Горбунов и Осадчая зажгли под трек Потапа
instagram.com/kosadcha

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Одна из самых ярких пар украинского шоубиза - телеведущие Юрий Горбунов и Катя Осадчая развеселили Сеть новым карантинным видео. В Инстаграм звезды добавили ролик, в котором забавно станцевали под трек Потапа “Дома“ о проблемах самоизоляции.

В кадре знаменитости появились в белых футболках и джинсовых шортах, они синхронно двигаются под музыку, а в конце Осадчая делает вид, что душит супруга.

#домачел Скоро выйдем ,а пока что «Дома....😉 @kosadcha @gorbunovyuriy #дома #птп, - написали в публикации. 

Фолловеры оставили комментарии к видео, написав, что супруги “жгут“:

  • Клаааас😄😄😄🔥👍
  • Ха ха ха 😂🤘
  • Але і синхронність!
  • Какие же вы крутышки ❤️❤️
  • Весело там 🔥🔥🔥🔥🔥👍
  • Супер! По отдельности Вы были очень зажатые и скованные, а вместе открытые, веселые , смешные и жизнерадостные!!!!!
  • Горбунов жжет, - написали в Сети.

Ранее мы писали, что Горбунов и Осадчая нарушили самоизоляцию.

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Теги: Юрий Горбунов, Катя Осадчая, карантин, челлендж
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Источник: IVONА bigmir)net

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