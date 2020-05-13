"Сходим с ума": Горбунов и Осадчая зажгли под трек Потапа - видео
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Одна из самых ярких пар украинского шоубиза - телеведущие Юрий Горбунов и Катя Осадчая развеселили Сеть новым карантинным видео. В Инстаграм звезды добавили ролик, в котором забавно станцевали под трек Потапа “Дома“ о проблемах самоизоляции.
В кадре знаменитости появились в белых футболках и джинсовых шортах, они синхронно двигаются под музыку, а в конце Осадчая делает вид, что душит супруга.
#домачел Скоро выйдем ,а пока что «Дома....😉 @kosadcha @gorbunovyuriy #дома #птп, - написали в публикации.
Фолловеры оставили комментарии к видео, написав, что супруги “жгут“:
- Клаааас😄😄😄🔥👍
- Ха ха ха 😂🤘
- Але і синхронність!
- Какие же вы крутышки ❤️❤️
- Весело там 🔥🔥🔥🔥🔥👍
- Супер! По отдельности Вы были очень зажатые и скованные, а вместе открытые, веселые , смешные и жизнерадостные!!!!!
- Горбунов жжет, - написали в Сети.
Ранее мы писали, что Горбунов и Осадчая нарушили самоизоляцию.
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