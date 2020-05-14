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"Однажды на парковке": Жена Монатика рассказала о случайной встречи с Никитюк

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"Однажды на парковке": Жена Монатика рассказала о случайной встречи с Никитюк
"Однажды на парковке": Жена Монатика рассказала о случайной встречи с Никитюк
instagram.com/irinamonatik

Супруга известного украинского артиста MONATIK  и его менеджер Ирина Монатик поделилась с подписчиками совместными кадрами с популярной телеведущей, звездой Нового канала Лесей Никитюк.

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На своей странице в Инстаграм Ирина рассказала фанам, что случайно встретилась на парковке с Никитюк, которая на днях вернулась в Киев из родного Хмельницкого. На снимках жена Монатика запечатлена в джинсовом костюме и коричневом пальто. В одной руке она держит пакет и стаканчик кофе, а в другой - маску. А Никитюк предстала в бежевом пальто, коротких белых штанах, бежевых туфлях и с букетом в руке.

“Все встречи неслучайны🌤☀️Однажды на парковке встретилась с самой веселой девушкой @lesia_nikituk 💕💕“, - написала Ирина.

Жена Монатика рассказала о случайной встречи с Никитюк
Жена Монатика рассказала о случайной встречи с Никитюк
Скриншот

Жена Монатика рассказала о случайной встречи с Никитюк
Жена Монатика рассказала о случайной встречи с Никитюк
Скриншот

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Ведущая также поделилась совместными кадрами с Ириной в разделе Сторис. На одном из фото Леся отметила, что они соблюдали дистанцию в два метра.

Ирина Монатик и Леся Никитюк
Ирина Монатик и Леся Никитюк
Скриншот

Ирина Монатик и Леся Никитюк
Ирина Монатик и Леся Никитюк
Скриншот

Напомним, ранее Леся Никитюк поделилась домашними кадрами в откровенном топе.

 

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Теги: ирина демичева, Леся Никитюк
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Источник: Ivona bigmir)net

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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
skolesa    14.05.2020, 11:45
Оценка:  0
skolesa
2 метра! ха - ха - х..
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