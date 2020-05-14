"Однажды на парковке": Жена Монатика рассказала о случайной встрече с Никитюк
Супруга известного украинского артиста MONATIK и его менеджер Ирина Монатик поделилась с подписчиками совместными кадрами с популярной телеведущей, звездой Нового канала Лесей Никитюк.
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На своей странице в Инстаграм Ирина рассказала фанам, что случайно встретилась на парковке с Никитюк, которая на днях вернулась в Киев из родного Хмельницкого. На снимках жена Монатика запечатлена в джинсовом костюме и коричневом пальто. В одной руке она держит пакет и стаканчик кофе, а в другой - маску. А Никитюк предстала в бежевом пальто, коротких белых штанах, бежевых туфлях и с букетом в руке.
“Все встречи неслучайны🌤☀️Однажды на парковке встретилась с самой веселой девушкой @lesia_nikituk 💕💕“, - написала Ирина.
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Ведущая также поделилась совместными кадрами с Ириной в разделе Сторис. На одном из фото Леся отметила, что они соблюдали дистанцию в два метра.
Напомним, ранее Леся Никитюк поделилась домашними кадрами в откровенном топе.
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