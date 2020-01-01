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"Ну и глазища!": Юлия Санина показала первый фотосет после карантина

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Певица добавила в Сеть фото в медицинской маске, а глаза Саниной гармонируют с маской и кажутся бездонными .

"Ну и глазища!": Юлия Санина показала первый фотосет после карантина
instagram.com/the_hardkiss

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Вокалистка популярной украинской рок-группы The Hardkiss Юлия Санина очаровала Сеть новыми фото. В Инста-сториз Юлия показала, как готовится к первой после карантина фотосессии - в кадре визажист наносит Саниной выразительный макияж в темных тонах с акцентом на глаза и губы. Все члены команды, включая мужа Саниной басиста Валерия Бебко, запечатлены в медицинских масках. 

А Юлия, похоже, сняла свою “защиту“ только ради работы с гримером, однако успела сделать яркое селфи. В кадре Санина позирует в голубой маске, оттеняющей ее светлые глаза, которые кажутся бездонными.

Первая фотосессия после карантина ✔️
Учимся работать в новых реалиях, - подписала снимок Юлия. 

"Ну и глазища!": Юлия Санина показала первый фотосет после карантина
instagram.com/the_hardkiss

"Ну и глазища!": Юлия Санина показала первый фотосет после карантина
instagram.com/the_hardkiss

"Ну и глазища!": Юлия Санина показала первый фотосет после карантина
instagram.com/the_hardkiss

"Ну и глазища!": Юлия Санина показала первый фотосет после карантина
instagram.com/the_hardkiss

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Фолловеры пришли в восторг от красоты глаз Саниной и написали об этом в комментариях:

  • Глазааа💙
  • ох, ці очі😍
  • “твои глаза такие чистые как небо“ 😍
  • У Ваших очах - світ😍💜✨
  • Вау, Юля, какие глаза❤ и шикарные ресницы😘 уже не терпится увидеть фото!
  • какааая😻🤤
  • В Ваших глазах хочется утонуть 😍💜
  • Эти глазам напротив калейдоскоп огней😍, - написали в Сети.

Ранее мы писали, что Юлия Санина показала, как выступала на сцене в 15 лет. 

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Теги: Юлия Санина, The Hardkiss, маска, карантин
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Источник: IVONА bigmir)net

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