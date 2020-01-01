Певица добавила в Сеть фото в медицинской маске, а глаза Саниной гармонируют с маской и кажутся бездонными .

"Ну и глазища!": Юлия Санина показала первый фотосет после карантина instagram.com/the_hardkiss

Читай также: Участники “The Hardkiss“ назвали любимые фильмы и сериалы

Вокалистка популярной украинской рок-группы The Hardkiss Юлия Санина очаровала Сеть новыми фото. В Инста-сториз Юлия показала, как готовится к первой после карантина фотосессии - в кадре визажист наносит Саниной выразительный макияж в темных тонах с акцентом на глаза и губы. Все члены команды, включая мужа Саниной басиста Валерия Бебко, запечатлены в медицинских масках.

А Юлия, похоже, сняла свою “защиту“ только ради работы с гримером, однако успела сделать яркое селфи. В кадре Санина позирует в голубой маске, оттеняющей ее светлые глаза, которые кажутся бездонными.

Первая фотосессия после карантина ✔️

Учимся работать в новых реалиях, - подписала снимок Юлия.

"Ну и глазища!": Юлия Санина показала первый фотосет после карантина instagram.com/the_hardkiss

"Ну и глазища!": Юлия Санина показала первый фотосет после карантина instagram.com/the_hardkiss

"Ну и глазища!": Юлия Санина показала первый фотосет после карантина instagram.com/the_hardkiss

"Ну и глазища!": Юлия Санина показала первый фотосет после карантина instagram.com/the_hardkiss

Читай также: Солистка “The Hardkiss“ призналась, делала ли пластические операции

Фолловеры пришли в восторг от красоты глаз Саниной и написали об этом в комментариях:

Глазааа💙

ох, ці очі😍

“твои глаза такие чистые как небо“ 😍

У Ваших очах - світ😍💜✨

Вау, Юля, какие глаза❤ и шикарные ресницы😘 уже не терпится увидеть фото!

какааая😻🤤

В Ваших глазах хочется утонуть 😍💜

Эти глазам напротив калейдоскоп огней😍, - написали в Сети.

Ранее мы писали, что Юлия Санина показала, как выступала на сцене в 15 лет.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.