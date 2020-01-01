"Ну и глазища!": Юлия Санина показала первый фотосет после карантина
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Вокалистка популярной украинской рок-группы The Hardkiss Юлия Санина очаровала Сеть новыми фото. В Инста-сториз Юлия показала, как готовится к первой после карантина фотосессии - в кадре визажист наносит Саниной выразительный макияж в темных тонах с акцентом на глаза и губы. Все члены команды, включая мужа Саниной басиста Валерия Бебко, запечатлены в медицинских масках.
А Юлия, похоже, сняла свою “защиту“ только ради работы с гримером, однако успела сделать яркое селфи. В кадре Санина позирует в голубой маске, оттеняющей ее светлые глаза, которые кажутся бездонными.
Первая фотосессия после карантина ✔️
Учимся работать в новых реалиях, - подписала снимок Юлия.
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Фолловеры пришли в восторг от красоты глаз Саниной и написали об этом в комментариях:
- Глазааа💙
- ох, ці очі😍
- “твои глаза такие чистые как небо“ 😍
- У Ваших очах - світ😍💜✨
- Вау, Юля, какие глаза❤ и шикарные ресницы😘 уже не терпится увидеть фото!
- какааая😻🤤
- В Ваших глазах хочется утонуть 😍💜
- Эти глазам напротив калейдоскоп огней😍, - написали в Сети.
Ранее мы писали, что Юлия Санина показала, как выступала на сцене в 15 лет.
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