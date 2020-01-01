Еще одна Барби?: Звезда сериала "Школа" и шоу "Голос" удивила переменой во внешности
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Звезда молодежного сериала "Школа" 20-летняя Мария Кондратенко, которая недавно была участницей талант-шоу "Голос страны" и дошла в нем до финального этапа в команде Дана Балана, очаровала Сеть новыми фото.
В Инстаграм Маша добавила несколько снимков, выполненных в стилистике 1990-х. Девушка позирует с распущенными и чуть завитыми волосами. Маша одета в розовую футболку и белую джинсовую курточку, а дополняет образ макияж с акцентом на глаза и губы.
hey 💕 90’s 🦋, - коротко подписала снимки Маша.
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Фолловеры отметили, что на фото Мария очень похожа на куклу, а также отметили, что девушку сложно узнать:
- Barbie 🌸
- Наче минуле життя🙈
- А на футболке небось принт мороженка?)))
- Кукла 😍
- Красиво как ❤️
- Ди-кая львица. Ты моя цари-ца😁🙈💕
- Ты на барби тут похожа😍
- Тебе на першій фото не узнать🧡, - написали в Сети.
До этого Маша показала, как после ослабления карантина поехала с друзьями на рыбалку.
Ранее мы писали, что Маша Кондратенко показала эффектное фото на Голосе.
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