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Еще одна Барби?: Звезда сериала "Школа" и шоу "Голос" удивила переменой во внешности

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Мария Кондратенко показала фото в стилистике 1990-х.

Еще одна Барби?: Звезда сериала
Еще одна Барби?: Звезда сериала "Школа" и шоу "Голос" удивила переменой во внешности
instagram.com/masha.crush

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Звезда молодежного сериала "Школа" 20-летняя Мария Кондратенко, которая недавно была участницей талант-шоу "Голос страны" и дошла в нем до финального этапа в команде Дана Балана, очаровала Сеть новыми фото.

В Инстаграм Маша добавила несколько снимков, выполненных в стилистике 1990-х. Девушка позирует с распущенными и чуть завитыми волосами. Маша одета в розовую футболку и белую джинсовую курточку, а дополняет образ макияж с акцентом на глаза и губы.


hey 💕 90’s 🦋, - коротко подписала снимки Маша. 
 

Еще одна Барби?: Звезда сериала
Еще одна Барби?: Звезда сериала "Школа" и шоу "Голос" удивила переменой во внешности
instagram.com/masha.crush

Еще одна Барби?: Звезда сериала
Еще одна Барби?: Звезда сериала "Школа" и шоу "Голос" удивила переменой во внешности
instagram.com/masha.crush

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Фолловеры отметили, что на фото Мария очень похожа на куклу, а также отметили, что девушку сложно узнать:

  • Barbie 🌸
  • Наче минуле життя🙈
  • А на футболке небось принт мороженка?)))
  • Кукла 😍
  • Красиво как ❤️
  • Ди-кая львица. Ты моя цари-ца😁🙈💕
  • Ты на барби тут похожа😍
  • Тебе на першій фото не узнать🧡, - написали в Сети.

До этого Маша показала, как после ослабления карантина поехала с друзьями на рыбалку.

Еще одна Барби?: Звезда сериала
Еще одна Барби?: Звезда сериала "Школа" и шоу "Голос" удивила переменой во внешности
instagram.com/masha.crush

Еще одна Барби?: Звезда сериала
Еще одна Барби?: Звезда сериала "Школа" и шоу "Голос" удивила переменой во внешности
instagram.com/masha.crush

Еще одна Барби?: Звезда сериала
Еще одна Барби?: Звезда сериала "Школа" и шоу "Голос" удивила переменой во внешности
instagram.com/masha.crush

Ранее мы писали, что Маша Кондратенко показала эффектное фото на Голосе.

 

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Теги: сериал Школа, Голос Страны, Барби
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Источник: IVONА bigmir)net

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