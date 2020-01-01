Мария Кондратенко показала фото в стилистике 1990-х.

Еще одна Барби?: Звезда сериала "Школа" и шоу "Голос" удивила переменой во внешности instagram.com/masha.crush

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Звезда молодежного сериала "Школа" 20-летняя Мария Кондратенко, которая недавно была участницей талант-шоу "Голос страны" и дошла в нем до финального этапа в команде Дана Балана, очаровала Сеть новыми фото.

В Инстаграм Маша добавила несколько снимков, выполненных в стилистике 1990-х. Девушка позирует с распущенными и чуть завитыми волосами. Маша одета в розовую футболку и белую джинсовую курточку, а дополняет образ макияж с акцентом на глаза и губы.



hey 💕 90’s 🦋, - коротко подписала снимки Маша.



Еще одна Барби?: Звезда сериала "Школа" и шоу "Голос" удивила переменой во внешности instagram.com/masha.crush

Еще одна Барби?: Звезда сериала "Школа" и шоу "Голос" удивила переменой во внешности instagram.com/masha.crush

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Фолловеры отметили, что на фото Мария очень похожа на куклу, а также отметили, что девушку сложно узнать:

Barbie 🌸

Наче минуле життя🙈

А на футболке небось принт мороженка?)))

Кукла 😍

Красиво как ❤️

Ди-кая львица. Ты моя цари-ца😁🙈💕

Ты на барби тут похожа😍

Тебе на першій фото не узнать🧡, - написали в Сети.

До этого Маша показала, как после ослабления карантина поехала с друзьями на рыбалку.

Еще одна Барби?: Звезда сериала "Школа" и шоу "Голос" удивила переменой во внешности instagram.com/masha.crush

Еще одна Барби?: Звезда сериала "Школа" и шоу "Голос" удивила переменой во внешности instagram.com/masha.crush

Еще одна Барби?: Звезда сериала "Школа" и шоу "Голос" удивила переменой во внешности instagram.com/masha.crush

Ранее мы писали, что Маша Кондратенко показала эффектное фото на Голосе.

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