Модель выставила серию пляжных кадров, среди которых фото "без верха".

Роскошная малышка: Пышногрудая Деми Роуз показала, как загорает топлес instagram.com/demirose

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Британская модель Деми Роуз, которая обожает эпатировать публику смелыми нарядами, а ранее заявила, что будет отвлекать своих подписчиков от мыслей о карантине пикантными фото, сдерживает обещание и продолжает постить горячие снимки.

В Инстаграм фигуристая красотка добавила целую подборку пляжных фото, на которых продемонстрировала стильные образы в купальнике и эффектных накидках.

Роскошная малышка: Пышногрудая Деми Роуз показала, как загорает топлес instagram.com/demirose

Роскошная малышка: Пышногрудая Деми Роуз показала, как загорает топлес instagram.com/demirose

Роскошная малышка: Пышногрудая Деми Роуз показала, как загорает топлес instagram.com/demirose

Роскошная малышка: Пышногрудая Деми Роуз показала, как загорает топлес instagram.com/demirose

Кроме того, Деми осуществила мечту многих своих фолловеров - красотка показала, как загорает топлес, правда, в кадре она лежит на животе, потому видна только часть груди модели.

Роскошная малышка: Пышногрудая Деми Роуз показала, как загорает топлес instagram.com/demirose

Ранее мы писали, что Деми Роуз в кружевном белье раздразнила Сеть.

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