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Надя Дорофеева призналась, что делает ее счастливой

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Певица призналась, что радуется даже мелочам.
Надя Дорофеева призналась, что делает ее счастливой
Надя Дорофеева призналась, что делает ее счастливой
instagram.com/nadyadorofeeva

Популярная украинская певица, солистка “Время и Стекло“ Надя Дорофеева рассказала поклонникам об одной из своих полезных привычек. Девушка заявила, что радуется даже мелочам.

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Так, в Инстаграм-аккаунте артистка опубликовала пикантное фото, где она позирует в одной кофте на полу в своей гардеробной. А в описании к кадру Надя назвала вещи, которые делают ее счастливой. Так, по словам Дорофеевой, она обожает горячий чай с имбирем, горячий душ, дарит подарки и садится за руль своего авто.

“✔Я очень счастлива, когда пью вкусный горячий чай с имбирём, мёдом и обязательно чтоб он был немного острым 🔥
✔Обожаю долго стоять под очень горячим душем, хотя знаю, что это не очень полезно 😬
✔Я радуюсь всему, что имею, до сих пор не верю, что у меня есть своя машина и каждый раз садясь за руль - я чувствую себя почему-то маленькой, но очень-очень крутой 😂
✔Радуюсь, когда я никого не просила, а мне взяли и привезли вкуснейший латте, зная что я очень его люблю ♥️
✔Радуюсь, когда строчка из книги может смотивировать к чему-то новому
✔Радуюсь, когда я купила кому-то подарок и увидела, что попала в точку
✔И ещё так приятно иногда чувствовать себя красивой и нужной 💔“, - призналась исполнительница.

Надя Дорофеева призналась, что делает ее счастливой
Надя Дорофеева призналась, что делает ее счастливой
Скриншот

Ранее Надя Дорофеева рассказала о юбилее на карантине.

 

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Теги: Надя Дорофеева
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Источник: Ivona bigmir)net

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