УкраїнаВдома: Козловский рассказал, как на него повлияла самоизоляция

Певец признался, как поменялся привычный ритм жизни.

Певец Виталий Козловский привыкает к новому ритму жизни, об этом рассказал в прямом эфире в Инстаграм программы “Зірковий шлях“, которая выходит на канале “Украина“.

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Самоизоляция ни для кого не проходит незаметно. Что-то однозначно поменялось в личной жизни, в работе или в отношениях с другими людьми. Канал “Украина“ решил узнать у Виталия Козловского, как повлиял на него карантин.

“Я в который раз понял, что в жизни все относительно, – поделился певец. – Вы можете строить планы, но жизнь расставляет все по своим местам и диктует вам, когда и где нужно быть“.

Не секрет, что у многих поменялся привычный ритм жизни. Знаменитостей также коснулись перемены.

“У меня сбились все графики. Иногда я ложусь спать утром, порой ночью или вечером. Одним словом, нет никакого распорядка, – признался певец. – Единственное, что меня радует: я приехал в Одессу к друзьям“.

Артист сказал, что вынужденная самоизоляция отразилась на нем так же, как и на большинстве окружающих.

“Мозги у меня плавятся, как и у всех нормальных людей, – сказал Виталий Козловский во время прямого эфира. – Конечно, хочется, чтобы эта страшная история уже закончилась“.

Певец объяснил, почему ему непросто сидеть дома: “

Когда ты постоянно в движении, то вот такой контраст, что необходимо находиться в четырех стенах, вызывает разные эмоции. С одной стороны, это радует, потому что можно посидеть и над чем-то подумать. Но, с другой стороны, в какой-то момент тебя накрывает, и ты понимаешь, что никакой дом не сравнится с возможностью заниматься любимым делом“.

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Во время прямого эфира для “Зіркового шляху“, который выходит на канале “Украина“, артисту задавали совершенно разные вопросы, порой очень провокационные, однако он был настроен позитивно.

“Из моей памяти стирается весь негатив, я помню только добрые дела, – объяснил Виталий Козловский. – Поэтому мне, наверно, легко жить, имея такую позицию. Всех тех, кто меня когда-то пытался обидеть, я со временем прощаю и забываю про те недобрые эмоции“.

Напомним, ранее Виталий Козловский рассказал о сексе втроем.

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