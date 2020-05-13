Кендалл Дженнер позировала в боди с прозрачными вставками .

"Огненный кадр": Самая высокооплачиваемая модель выставила фото в эротическом белье instagram.com/kendalljenner

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Младшая сестра Ким Кардашьян, американская модель Кендалл Дженнер, которая несколько лет подряд входит в ТОП самых высокооплачиваемых фигур моделинга, распалила Сеть новым пикантным фото.

В Инстаграм девушка добавила снимок, на котором позирует в черном эротическом боди с прозрачными вставками. Кендалл лежит на животе, эротично выставив бедро. Яркий образ красотки дополняют выразительный макияж и распущенные волосы.

Сделала макияж и прочее, - написала в публикации модель.

"Огненный кадр": Самая высокооплачиваемая модель выставила фото в эротическом белье instagram.com/kendalljenner

Фолловеры поставили публикации более 6, 5 млн. лайков и рассыпались в комплиментах, назвав фото "очень горячим".

Ранее мы писали, что Ким Кардашьян позировала топлес.

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