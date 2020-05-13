"Огненный кадр": Самая высокооплачиваемая модель выставила фото в эротическом белье
Читай также: Последствия борьбы с COVID-19: Мисс Англия шокировала обезображенным лицом
Младшая сестра Ким Кардашьян, американская модель Кендалл Дженнер, которая несколько лет подряд входит в ТОП самых высокооплачиваемых фигур моделинга, распалила Сеть новым пикантным фото.
В Инстаграм девушка добавила снимок, на котором позирует в черном эротическом боди с прозрачными вставками. Кендалл лежит на животе, эротично выставив бедро. Яркий образ красотки дополняют выразительный макияж и распущенные волосы.
Сделала макияж и прочее, - написала в публикации модель.
Фолловеры поставили публикации более 6, 5 млн. лайков и рассыпались в комплиментах, назвав фото "очень горячим".
Ранее мы писали, что Ким Кардашьян позировала топлес.
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.
Полная версия правил