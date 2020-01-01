Известная актриса снялась в сериале "Выжить".

Популярная американская актриса Софи Тернер, которая ранее исполнила роль Сансы Старк в телесериале “Игра престолов“, полностью обнажилась в душе в новом триллере “Выжить“.

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24-летняя артистка сыграет Джейн, которую недавно выписали из психиатрического реабилитационного центра. Девушка хочет покончить жизнь самоубийством.

Однако самолет, в котором летела главная героиня, разбился в горах. Вышила только она и еще один пассажир Пол. Теперь Джейн и Полупредстоит преодолеть множество препятствий, чтобы выжить.

Звезда "Игры престолов" Софи Тернер полностью разделась в новом триллере quibi.com

Звезда "Игры престолов" Софи Тернер полностью разделась в новом триллере quibi.com

Сериал будет показан на платформе Quibi. Триллер “Выжить“ снял режиссер Марк Пеллингтон по одноименному роману Алекса Мореля. Отметим, что продолжительность серий - всего 10 минут.

Напомним, в феврале 2020 года стало известно, что Софи Тернер впервые станет мамой.

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