Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Звезда "Игры престолов" Софи Тернер полностью разделась в новом триллере

Комментариев: 0
Известная актриса снялась в сериале "Выжить".
Звезда "Игры престолов" Софи Тернер полностью разделась в новом триллере
Звезда "Игры престолов" Софи Тернер полностью разделась в новом триллере
Instagram/sophiet

Популярная американская актриса Софи Тернер, которая ранее исполнила роль Сансы Старк в телесериале  “Игра престолов“, полностью обнажилась в душе в новом триллере “Выжить“.

Читай также: “Не разговаривали три года“: Дочь Уиллиса и Мур рассказала об отношениях с матерью

24-летняя артистка сыграет Джейн, которую недавно выписали из психиатрического реабилитационного центра. Девушка хочет покончить жизнь самоубийством.

Однако самолет, в котором летела главная героиня, разбился в горах. Вышила только она и еще один пассажир Пол. Теперь Джейн и Полупредстоит преодолеть множество препятствий, чтобы выжить.

Звезда
Звезда "Игры престолов" Софи Тернер полностью разделась в новом триллере
quibi.com

Звезда
Звезда "Игры престолов" Софи Тернер полностью разделась в новом триллере
quibi.com

Сериал будет показан на платформе Quibi. Триллер “Выжить“ снял режиссер Марк Пеллингтон по одноименному роману Алекса Мореля. Отметим, что продолжительность серий - всего 10 минут.

Напомним, в феврале 2020 года стало известно, что Софи Тернер впервые станет мамой.

 

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram. 

Поделись:
Теги: Игра Престолов, Софи Тернер
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: Ivona bigmir)net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь