"У меня появился шанс быть полезной": Тодоренко высказалась о скандале с домашним насилием

Ведущая Регина Тодоренко дала откровенное интервью о скандале с ее высказыванием о домашнем насилии.

23 апреля известная ведущая Регина Тодоренко попала в скандал. Знаменитость дала интервью изданию PeopleTalk и негативно высказалась о женщинах, которые публично заявили о домашнем насилии.

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Позже звезда “Орла и Решки“ извинилась за свои слова и даже сняла фильм “А что я сделала, чтобы помочь?“. Ролик появился на ютуб-канале Тодоренко 3 мая. А на днях звезда дала интервью изданию Meduza, в котором откровенно рассказала, как изменилась ее жизнь после скандала.

Ведущая призналась, что ей писали в соцсетях не только хейтеры, а и женщины, которые пережили домашнее насилие, однако им было стыдно об этом рассказывать на публику.

“Я начала получать большое количество писем в директ. Нет, не обычных проклятий типа “ты дура, гори в аду“ и тому подобное, а именно писем от женщин, которые рассказывали свои истории. Они писали, посылали аудио, по сей день присылают чудовищные, дикие истории, они меня потрясли. С некоторыми из писавших женщин я даже познакомилась, начала переписываться, дала свой номер телефона и сказала: “Если вам нужна поддержка, вы можете ко мне обращаться - я обязательно что-то сделаю, я обязательно вам помогу. То количество историй, которые я услышала от своих близких: от знакомых, подруг, коллег по работе. Они впервые рассказали мне, что сами были жертвами насилия, что их избивали партнеры, но долгое время они молчали, потому что им было стыдно сознаться. То есть вскрылся невероятный масштаб проблемы, оказалось, что абсолютно каждый может столкнуться с насилием - вне зависимости от своего статуса, возраста, взглядов на жизнь и даже пола. Все это обрушилось на меня - и это был главный шок первых дней“, - поделилась Тодоренко.

Кроме того, артистка призналась, что сама сталкивалась с насилием и поэтому не справилась с эмоциями и формулировками своих мысль в эфире People Talk.

Если б я не сталкивалась, наверное, я бы никогда так рьяно, с такими эмоциональными перекосами не говорила об этом. Мне кажется, как раз человек, который не понимает вообще, что такое насилие, может что-то подобное ляпнуть по незнанию. А человек, которые с насилием сталкивался, у него обратная реакция - защита; попытка рьяно отстаивать свое мнение. В моем случае — эмоции захлестнули, я не справилась с формулировками. В ответ на заданный вопрос во мне возникла какая-то вибрация, протест, мое внутреннее несогласие, основанное на личном опыте: “Почему же вы терпите? Зачем вы это усугубляете?“ Вот это все. Так и вышла эта правильно распознанная, но потом отвратительно трактованная фраза“, - рассказала Регина.

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Тодоренко отметила, что благодаря скандалу смогла почувствовать себя полезной. После выхода ее фильма в фонд Насилию.нет стало обращаться больше женщин. Кроме того, она пожертвовала этому фонду 2 миллиона рублей.

“Сейчас я понимаю, что мой опыт не бесполезен: не мир, конечно, но кого-то же я помогла спасти. 300 женщин за неделю обратились в фонд, им уже помогают. Это должно было произойти именно со мной, чтобы у меня появился шанс быть по-настоящему полезной. Знаете, я никогда не думала, что моя жизнь повернется именно так, но никогда прежде я не чувствовала себя настолько полезной и настолько нужной. И это крутое чувство, его не измеришь ни деньгами, ни подписчиками“, - заявила ведущая.

Ранее Влад Топалов резко отреагировал на скандал с Региной Тодоренко.

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