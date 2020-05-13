Бхаша Мукерджи поразила новыми фото, на которых видны глубокие следы от респиратора .

Последствия борьбы с COVID-19: Мисс Англия шокировала обезображенным лицом instagram.com/bhashamukherjee

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Обладательница титула и короны “Мисс Англия-2019“ медик Бхаша Мукерджи, которая недавно отказалась от благотворительной миссии и вернулась к работе в клинике на востоке Англии для борьбы с CОVID-19, шокировала резкой переменой во внешности.

В Инстаграм 24-летняя королева красоты добавила селфи после рабочей смены в больнице.

На фото она предстала с глубокими впадинами от респиратора и темными кругами вокруг глаз и рта. Публикацию Бхаша дополнила трогательным постом, в котором подчеркнула, как изнурительно работают в это время медики - и насколько несвоевременными ей кажутся желания людей забыть о пандемии и просто уехать на отдых.

Пост королева красоты начала с пояснения о полосках на ее лице:

Это просто от ношения FFP3 менее часа. Только представьте, что вы носите его, дышите снова и снова, в течение 12 часов подряд. Просто представьте, что у вас нет выбора, потому что вы выбрали профессию медсестры или доктора. Представьте, что вы приходите на работу каждый день, когда ваш партнер находится в отделении интенсивной терапии, или ваша мама или папа. Я вижу это каждый день. Медсестры находят тихий уголок, чтобы вытереть слезы. Молоденькая симпатичная сотрудница - кожа, волосы испорчены, а люди дома жалуются на отсутствие доступа в парикмахерские и косметологии. 12 часов в день на ногах, в то время как люди дома жалуются на оплачиваемый отпуск, чтобы насладиться 21 градусом новой приближающейся летней погоды на своих шезлонгах. Благодарность. Проверка на практике, - написала Бхаша.

Последствия борьбы с COVID-19: Мисс Англия шокировала обезображенным лицом instagram.com/bhashamukherjee

Также девушка показала в Инста-сториз, как надевает маску и другие элементы защиты.

Последствия борьбы с COVID-19: Мисс Англия шокировала обезображенным лицом instagram.com/bhashamukherjee

Напомним, что с начала пандемии в Британии Бхаша оставила свои полномочия в сфере благотворительности и рекламы, которые должна была выполнять в качестве титулованной “Мисс Англия“ весь 2020 год - и приступила к работе в Бостонской больнице в графстве Линкольншир для помощи больным COVID-19.

Последствия борьбы с COVID-19: Мисс Англия шокировала обезображенным лицом instagram.com/bhashamukherjee

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