Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Последствия борьбы с COVID-19: Мисс Англия шокировала обезображенным лицом

Комментариев: 1
Бхаша Мукерджи поразила новыми фото, на которых видны глубокие следы от респиратора .

Последствия борьбы с COVID-19: Мисс Англия шокировала обезображенным лицом
Последствия борьбы с COVID-19: Мисс Англия шокировала обезображенным лицом
instagram.com/bhashamukherjee

Читай также: В Италии разработали вакцину против COVID-19?

Обладательница титула и короны “Мисс Англия-2019“ медик Бхаша Мукерджи, которая недавно отказалась от благотворительной миссии и вернулась к работе в клинике на востоке Англии для борьбы с CОVID-19, шокировала резкой переменой во внешности.

В Инстаграм 24-летняя королева красоты добавила селфи после рабочей смены в больнице.

На фото она предстала с глубокими впадинами от респиратора и темными кругами вокруг глаз и рта. Публикацию Бхаша дополнила трогательным постом, в котором подчеркнула, как изнурительно работают в это время медики - и насколько несвоевременными ей кажутся желания людей забыть о пандемии и просто уехать на отдых.

Пост королева красоты начала с пояснения о полосках на ее лице:

Это просто от ношения FFP3 менее часа. Только представьте, что вы носите его, дышите снова и снова, в течение 12 часов подряд. Просто представьте, что у вас нет выбора, потому что вы выбрали профессию медсестры или доктора.

Представьте, что вы приходите на работу каждый день, когда ваш партнер находится в отделении интенсивной терапии, или ваша мама или папа. Я вижу это каждый день.

Медсестры находят тихий уголок, чтобы вытереть слезы. Молоденькая симпатичная сотрудница - кожа, волосы испорчены, а люди дома жалуются на отсутствие доступа в парикмахерские и косметологии.

12 часов в день на ногах, в то время как люди дома жалуются на оплачиваемый отпуск, чтобы насладиться 21 градусом новой приближающейся летней погоды на своих шезлонгах.

Благодарность. Проверка на практике, - написала Бхаша. 

Последствия борьбы с COVID-19: Мисс Англия шокировала обезображенным лицом
Последствия борьбы с COVID-19: Мисс Англия шокировала обезображенным лицом
instagram.com/bhashamukherjee

Также девушка показала в Инста-сториз, как надевает маску и другие элементы защиты.

Последствия борьбы с COVID-19: Мисс Англия шокировала обезображенным лицом
Последствия борьбы с COVID-19: Мисс Англия шокировала обезображенным лицом
instagram.com/bhashamukherjee

Напомним, что с начала пандемии в Британии Бхаша оставила свои полномочия в сфере благотворительности и рекламы, которые должна была выполнять в качестве титулованной “Мисс Англия“ весь 2020 год - и приступила к работе в Бостонской больнице в графстве Линкольншир для помощи больным COVID-19.

Последствия борьбы с COVID-19: Мисс Англия шокировала обезображенным лицом
Последствия борьбы с COVID-19: Мисс Англия шокировала обезображенным лицом
instagram.com/bhashamukherjee

Ранее мы писали, что Оля Полякова призналась, что переболела коронавирусом. 

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в  Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: коронавирус, королева красоты, медики, COVID-19
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: IVONА bigmir)net

Статьи по теме

Комментариев (1)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
гость  (аноним)  13.05.2020, 15:56
Оценка:  0
гость
А может, она просто сосала у слона?
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь