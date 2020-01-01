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Сергей Притула рассказал о себе неизвестный факт

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Телеведущий не умеет кататься на велосипеде.
Сергей Притула рассказал о себе неизвестный факт
Сергей Притула рассказал о себе неизвестный факт
пресс-служба

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На шоу «СуперИнтуиция» (Новый канал) ведущий Сергей Притула нередко раскрывает о себе неожиданные факты и делится веселыми историями из прошлого. На этот раз он удивил публику еще одним признанием

В новом выпуске «СуперИнтуиции» приняли участие солист группы KADNAY Дмитрий Каднай и певица TAYANNA. Одним из незнакомцев, которого угадывали украинские музыканты, оказался артист цирка, умеющий кататься на крохотном велосипеде.

– Кататься я научился в 8 лет, в коллекции у меня очень много велосипедов, – рассказал мужчина.

Сергей Притула рассказал о себе неизвестный факт
Сергей Притула рассказал о себе неизвестный факт
пресс-служба

После того, как он показал свой невероятный трюк, повторить то же самое предложил Дмитрию. Тот согласился, что вызвало громкий смех в зале. И это действительно смотрелось комично, ведь рост у Кадная – 190 см, а габариты велосипеда совсем небольшие.

На этот номер ведущий Сергей Притула отреагировал по-своему:

– Я би теж спробував, але й на нормальному вєліку їздити не вмію! – заявил он. – Що буде, якщо на цьому спробую? (смеется). Але це дуже весело та смішно! Вперше бачу людину, яка вміє їздити на такому велосипеді.

Ранее мы писали, что TAYANNA предугадала свое будущее. 

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Теги: Сергей Притула
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