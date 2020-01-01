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"Не разговаривали три года": Дочь Уиллиса и Мур рассказала об отношениях с матерью

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26-летняя Таллула Уиллис призналась, что ее отношения со звездной мамой не всегда были теплыми.
"Не разговаривали три года": Дочь Уиллиса и Мур рассказала об отношениях с матерью
"Не разговаривали три года": Дочь Уиллиса и Мур рассказала об отношениях с матерью
instagram.com/buuski

Младшая дочь Деми Мур и Брюса Уиллиса, актриса Таллула Уиллис удивила подписчиков неожиданным признанием.

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26-летняя девушка, которая ранее имела проблемы с алкоголем и наркотиками, заявила, что года не общалась со своей матерью. Об этом Таллула рассказала на своей странице в Инстаграм в День матери. 

Я не разговаривала с моей мамой почти 3 года, и в это разрушенное время этот день переносил меня из разрозненных кусочков в абсолютную пыль. Я помню, как разрывала поездку на работу, услышав радиорекламу, в которой весело рекомендовали, какой “парфюм мама обязательно будет обожать“. Я переварила всю праздничную природу дня как нечувствительное к моей боли и моей истории“.

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Однако сейчас, по словам звезды, она наслаждается общением с мамой. Таллула отметила, что если бы она и Деми были бы сверстниками, то стали бы лучшими подругами.

“Моя история изменилась. Через метаморфозу внутренней саморефлексии и податливости прощать 3 года не тянулись вечно. Благодарность этой истине никогда не теряла своей силы. Моя мать замешана в магнитах, если вы знаете меня лично, вы поймете, насколько велико ее присутствие в моей жизни. Я часто задаюсь вопросом, какого рода связь могла бы возникнуть, если бы я встретила 26-летнюю Деми. Я думаю, что у нас было бы много смеха. Здесь и сейчас день начался с обнимающего моего божества матери и небрежного поцелуя в щеку. Я наслаждаюсь всем, что ты есть @demimoore, и всем, чему ты меня продолжаешь учить. Я люблю тебя“, - написала Уиллис.

Дочь Уиллиса и Мур рассказала об отношениях с матерью
Дочь Уиллиса и Мур рассказала об отношениях с матерью
Скриншот

Ранее экс-супруги Деми Мур и Брюс Уиллис взорвали Сеть забавными танцами.

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Теги: Таллула Уиллис, Брюс Уиллис, Деми Мур
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Источник: Ivona bigmir)net

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