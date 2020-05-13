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"Как же подросла": Елена Кравец очаровала Сеть фото младшей дочери

Комментариев: 1
Актриса показала, как 3-летняя Катя умилительно позирует в новом платье .

"Как же она подросла": Елена Кравец очаровала Сеть фото младшей дочери
instagram.com/lennykravets

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Актриса студии “Квартал 95“, фронтвумен “Женского квартала“ Елена Кравец очаровала Сеть свежим фото младшей дочери. В Инстаграм актриса добавила снимок, на котором 3-летняя Екатерина позирует в бледно-розовом платьице, прижимая к себе белую мягкую игрушку. Девочка сидит за столом напротив планшета, она смотрит в сторону и умилительно улыбается.

Все, что тебе нужно, это любовь и обнимашки 🐒
#когдаподаркиподуше
За платье отдельное спасибо @matilda_studio.
Крестная, ты фея🧚‍♂️, - написала Елена.

"Как же она подросла": Елена Кравец очаровала Сеть фото младшей дочери
instagram.com/lennykravets

Фолловеры написали в комментариях, что их очаровало фото Кати и отметили, что девочка очень подросла:

  • Красуня і мамина радість, мамина квіточка🌹🐥🐈🥀🌹🌺🏵️🌼🌻🥀🌹🌷
  • Моя звёздочка 😘💚😍⭐️🌟✨❤️🤩😘
  • Это так мило!☺️💮
  • Ангелочек!!!
  • Очень классная фотка.
  • Нежность 🥰
  • Ох, как мило😍😍😍
  • Аж не верится, что с такой малюсенькой крошки уже выросла такая взрослая красавица 😍
  • Какая маленькая красотулька😻🙏, - написали в Сети.

Ранее мы писали, что Елена Кравец очаровала новыми семейными фото.

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Теги: Елена Кравец, дети звезд, двойня, квартал
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Источник: IVONА bigmir)net

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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
ParisMA  (аноним)  13.05.2020, 14:30
Оценка:  0
ParisMA
Такое ощущение что Кравец к детям холодновато относится, родила для мужа) ну не видно у неё материнского тепла по отношению к детям ! Дань природе не более!
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