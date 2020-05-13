"Как же подросла": Елена Кравец очаровала Сеть фото младшей дочери
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Актриса студии “Квартал 95“, фронтвумен “Женского квартала“ Елена Кравец очаровала Сеть свежим фото младшей дочери. В Инстаграм актриса добавила снимок, на котором 3-летняя Екатерина позирует в бледно-розовом платьице, прижимая к себе белую мягкую игрушку. Девочка сидит за столом напротив планшета, она смотрит в сторону и умилительно улыбается.
Все, что тебе нужно, это любовь и обнимашки 🐒
#когдаподаркиподуше
За платье отдельное спасибо @matilda_studio.
Крестная, ты фея🧚♂️, - написала Елена.
Фолловеры написали в комментариях, что их очаровало фото Кати и отметили, что девочка очень подросла:
- Красуня і мамина радість, мамина квіточка🌹🐥🐈🥀🌹🌺🏵️🌼🌻🥀🌹🌷
- Моя звёздочка 😘💚😍⭐️🌟✨❤️🤩😘
- Это так мило!☺️💮
- Ангелочек!!!
- Очень классная фотка.
- Нежность 🥰
- Ох, как мило😍😍😍
- Аж не верится, что с такой малюсенькой крошки уже выросла такая взрослая красавица 😍
- Какая маленькая красотулька😻🙏, - написали в Сети.
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