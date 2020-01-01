Актриса показала, как 3-летняя Катя умилительно позирует в новом платье .

"Как же она подросла": Елена Кравец очаровала Сеть фото младшей дочери instagram.com/lennykravets

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Актриса студии "Квартал 95", фронтвумен "Женского квартала" Елена Кравец очаровала Сеть свежим фото младшей дочери. В Инстаграм актриса добавила снимок, на котором 3-летняя Екатерина позирует в бледно-розовом платьице, прижимая к себе белую мягкую игрушку. Девочка сидит за столом напротив планшета, она смотрит в сторону и умилительно улыбается.

Все, что тебе нужно, это любовь и обнимашки 🐒

#когдаподаркиподуше

За платье отдельное спасибо @matilda_studio.

Крестная, ты фея🧚‍♂️, - написала Елена.

"Как же она подросла": Елена Кравец очаровала Сеть фото младшей дочери instagram.com/lennykravets

Фолловеры написали в комментариях, что их очаровало фото Кати и отметили, что девочка очень подросла:

Красуня і мамина радість, мамина квіточка🌹🐥🐈🥀🌹🌺🏵️🌼🌻🥀🌹🌷

Моя звёздочка 😘💚😍⭐️🌟✨❤️🤩😘

Это так мило!☺️💮

Ангелочек!!!

Очень классная фотка.

Нежность 🥰

Ох, как мило😍😍😍

Аж не верится, что с такой малюсенькой крошки уже выросла такая взрослая красавица 😍

Какая маленькая красотулька😻🙏, - написали в Сети.

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