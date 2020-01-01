Певица показала, как изменилась ее фигура за время самоизоляции.

Эпатажная украинская певица Светлана Лобода (LOBODA), которая сейчас живет и строит карьеру в России, восхитила стройной фигурой.

Читай также: #Карантинparty: Светлана Лобода устроила зажигательные танце на кухне

На своей странице в Instagram 37-летняя исполнительница опубликовала несколько кадров из ванной комнаты. На снимках Лобода продемонстрировала похудевшее тело в черном белье и банном халате. На заднем фоне в зеркале можно увидеть дочь звезды Еву, которая фотографирует маму на телефон.

“Мне кажется, самоизоляция идёт на пользу, как думаете?😉😉😉“, - написала Светлана.

Лобода похвасталась похудением на карантине Скриншот

Лобода похвасталась похудением на карантине Скриншот

Лобода похвасталась похудением на карантине Скриншот

Напомним, недавно Оля Полякова рассказала о громком скандале с Лободой.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.