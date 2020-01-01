Лобода похвасталась похудением на карантине
Эпатажная украинская певица Светлана Лобода (LOBODA), которая сейчас живет и строит карьеру в России, восхитила стройной фигурой.
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На своей странице в Instagram 37-летняя исполнительница опубликовала несколько кадров из ванной комнаты. На снимках Лобода продемонстрировала похудевшее тело в черном белье и банном халате. На заднем фоне в зеркале можно увидеть дочь звезды Еву, которая фотографирует маму на телефон.
“Мне кажется, самоизоляция идёт на пользу, как думаете?😉😉😉“, - написала Светлана.
Напомним, недавно Оля Полякова рассказала о громком скандале с Лободой.
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