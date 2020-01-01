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Лобода похвасталась похудением на карантине

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Певица показала, как изменилась ее фигура за время самоизоляции.
Лобода похвасталась похудением на карантине
Лобода похвасталась похудением на карантине
instagram.com/lobodaofficial

Эпатажная украинская певица Светлана Лобода (LOBODA), которая сейчас живет и строит карьеру в России, восхитила стройной фигурой.

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На своей странице в Instagram 37-летняя исполнительница опубликовала несколько кадров из ванной комнаты. На снимках Лобода продемонстрировала похудевшее тело в черном белье и банном халате. На заднем фоне в зеркале можно увидеть дочь звезды Еву, которая фотографирует маму на телефон.

“Мне кажется, самоизоляция идёт на пользу, как думаете?😉😉😉“, - написала Светлана.

Лобода похвасталась похудением на карантине
Лобода похвасталась похудением на карантине
Скриншот

Лобода похвасталась похудением на карантине
Лобода похвасталась похудением на карантине
Скриншот

Лобода похвасталась похудением на карантине
Лобода похвасталась похудением на карантине
Скриншот

Напомним, недавно Оля Полякова рассказала о громком скандале с Лободой.

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Теги: Светлана Лобода
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Источник: Ivona bigmir)net

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