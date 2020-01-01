Экс-участник шоу "Холостяк" очаровал Сеть архивными снимками.

Очаровательные кадры: Иракли Макацария показал детские фото с сестрой instagram.com/maqatsa

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Тренер проекта “Зважені і щасливі“ и герой реалити “Холостяк“ Иракли Макацария очаровал Сеть архивными фото. В Инстаграм он добавил целую подборку снимков со своей сестрой Ланой - начиная с детских черно-белых кадров и заканчивая фото с ее свадьбы. Публикацию Иракли дополнил поздравлениями по случаю Дня рождения сестры.

С Днем рождения, @lanamakatsaria

Я бы мог наверно бесконечно писать и говорить какая ты позитивная, светлая, добрая, умная. Могу вечно рассказывать, как ты меня во всё. поддерживала и была опорой всегда и везде.

Я просто счастлив, что Ты моя сестра.

Желаю чтобы этот год тебе особенно запомнился, как один из самых счастливых периодов в твоей жизни. Люблю и обожаю! Жду июня месяца❤️? - написал Иракли.

Очаровательные кадры: Иракли Макацария показал детские фото с сестрой instagram.com/maqatsa

Очаровательные кадры: Иракли Макацария показал детские фото с сестрой instagram.com/maqatsa

Очаровательные кадры: Иракли Макацария показал детские фото с сестрой instagram.com/maqatsa

Очаровательные кадры: Иракли Макацария показал детские фото с сестрой instagram.com/maqatsa

Фолловеры тренера написали в комментариях, что на фото они с сестрой - само очарование, и отметили, как здорово, что Иракли с Ланой есть друг у друга.

Ранее мы писали, что Иракли Макацария признался, что ест в карантин.

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