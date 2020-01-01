Крис Дженнер добавила архивные фото ко Дню матери.

Похожи?: Мама знаменитостей Кардашьян и Дженнер показала их в детстве instagram.com/krisjenner

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Мать знаменитого американского семейства Кардашьян-Дженнер 64-летняя Крис показала архивное фото со своими детьми. В Инстаграм по случаю Дня матери Крис Дженнер запостила черно-белые архивные снимки, на которых можно увидеть юных Кортни, Ким и Хлое Кардашьян, а также совсем маленьких Кайли и Кендалл Дженнер.

Кроме того, в подборке есть фото, на котором Крис позирует вместе со своей матерью.

С днем матери!! Моей маме, MJ, спасибо, что научила меня быть лучшей матерью, какой я могу быть, благодаря урокам, которые ты привила мне как матери, другу и наставнику. Я не могла бы попросить более удивительную маму, и я люблю тебя так сильно, - написала Крис. -

Быть матерью - это самое невероятное благословение, и я благодарю всех своих детей за то, что они дали мне возможность любить, учить, расти и учиться как мама и бабушка. То, что мои дети стали матерями, принесло мне столько радости, и я каждый день благодарю Бога за свою семью. Моим прекрасным дочерям, мамам, Кортни, Ким, Хлое, Кайли, я так горжусь вами сегодня и каждый день !! Всем мамам, будущим мамам, тётям, крестным матерям, сестрам, друзьям и матерям, которые объединяют свои семьи в лучшие времена и в трудные времена, давайте праздновать вас сегодня!

Похожи?: Мама знаменитостей Кардашьян и Дженнер показала их в детстве instagram.com/krisjenner

Похожи?: Мама знаменитостей Кардашьян и Дженнер показала их в детстве instagram.com/krisjenner

За день в Сети снимки набрали более 1 млн. лайков.

Ранее мы писали, что Ким Кардашьян снялась без одежды.

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