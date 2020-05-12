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В ванной с пеной: Виктор Павлик и его молодая невеста забросали Сеть пикантными фото

Комментариев: 2
Екатерина Репяхова показала подписчикам, как принимает ванну и полуголого жениха.

В ванной с пеной: Виктор Павлик и его молодая невеста забросали Сеть пикантными фото
В ванной с пеной: Виктор Павлик и его молодая невеста забросали Сеть пикантными фото
iinstagram.com/repyahovakate

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Личная жизнь украинского певца 54-летнего Виктора Павлика была и остается в центре внимания публики. Еще бы, ведь молодая невеста исполнителя Екатерина Репяхова, которая почти вдвое младше своего жениха, активно делится кадрами из их “уютного гнездышка“ в соцсетях - и, похоже, совершенно не смущается, подбирая контент.

Так, в новых Инста-сториз Екатерина сняла видео, в котором принимает ванну с пеной. В кадре девушка намыливает ноги и бедра.

Просто отдыхала, наслаждалась и дочитывала книгу, - написала невеста Павлика. 

В ванной с пеной: Виктор Павлик и его молодая невеста забросали Сеть пикантными фото
В ванной с пеной: Виктор Павлик и его молодая невеста забросали Сеть пикантными фото
iinstagram.com/repyahovakate

Также девушка показала свой look после купания и полуголого артиста, который готовит ей еду.

В ванной с пеной: Виктор Павлик и его молодая невеста забросали Сеть пикантными фото
В ванной с пеной: Виктор Павлик и его молодая невеста забросали Сеть пикантными фото
iinstagram.com/repyahovakate

В ванной с пеной: Виктор Павлик и его молодая невеста забросали Сеть пикантными фото
В ванной с пеной: Виктор Павлик и его молодая невеста забросали Сеть пикантными фото
iinstagram.com/repyahovakate

Здорово, что у Виктора с Катей все настолько хорошо, что им хочется делиться счастьем с окружающими.

Напомним, что свадьба Павлика и Репяховой должна состояться 10 июня 2020 в Днепре.

Ранее мы писали, что Екатерина Репяхова рассказала о домашнем насилии. 

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Теги: пикантные фото звезд, Виктор Павлик, Екатерина Репяхова
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Источник: IVONА bigmir)net

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Комментариев (3)
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гость  (аноним)  12.05.2020, 17:02
Оценка:  0
гость
А как же его онкологически больной сын?
гость  (аноним)  12.05.2020, 16:11
Оценка:  -1
гость
Ха,это ж моя одноклассница. Она мне сосала в 10-11 классах. А пару лет назад случайно узнал,что она сосала еще Егору Казимиру и Сане Дьяку)). Витёк,ты нам всем отсосал ахахаха
гость  (аноним)  12.05.2020, 15:59
Оценка:  -1
гость
Ха-ха-ха-ха-ха-а-а-а-а-а!!!
Польш а получила от Швеции добро на строительство Baltic Pipe, который позволит Польше и Украине поставлять норвежский газ в обход кацапстана! Очередной плевок в харю м0ск0витской падали
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