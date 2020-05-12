Екатерина Репяхова показала подписчикам, как принимает ванну и полуголого жениха.

В ванной с пеной: Виктор Павлик и его молодая невеста забросали Сеть пикантными фото iinstagram.com/repyahovakate

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Личная жизнь украинского певца 54-летнего Виктора Павлика была и остается в центре внимания публики. Еще бы, ведь молодая невеста исполнителя Екатерина Репяхова, которая почти вдвое младше своего жениха, активно делится кадрами из их “уютного гнездышка“ в соцсетях - и, похоже, совершенно не смущается, подбирая контент.

Так, в новых Инста-сториз Екатерина сняла видео, в котором принимает ванну с пеной. В кадре девушка намыливает ноги и бедра.

Просто отдыхала, наслаждалась и дочитывала книгу, - написала невеста Павлика.

В ванной с пеной: Виктор Павлик и его молодая невеста забросали Сеть пикантными фото iinstagram.com/repyahovakate

Также девушка показала свой look после купания и полуголого артиста, который готовит ей еду.

В ванной с пеной: Виктор Павлик и его молодая невеста забросали Сеть пикантными фото iinstagram.com/repyahovakate

В ванной с пеной: Виктор Павлик и его молодая невеста забросали Сеть пикантными фото iinstagram.com/repyahovakate

Здорово, что у Виктора с Катей все настолько хорошо, что им хочется делиться счастьем с окружающими.

Напомним, что свадьба Павлика и Репяховой должна состояться 10 июня 2020 в Днепре.

Ранее мы писали, что Екатерина Репяхова рассказала о домашнем насилии.

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