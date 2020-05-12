В ванной с пеной: Виктор Павлик и его молодая невеста забросали Сеть пикантными фото
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Личная жизнь украинского певца 54-летнего Виктора Павлика была и остается в центре внимания публики. Еще бы, ведь молодая невеста исполнителя Екатерина Репяхова, которая почти вдвое младше своего жениха, активно делится кадрами из их “уютного гнездышка“ в соцсетях - и, похоже, совершенно не смущается, подбирая контент.
Так, в новых Инста-сториз Екатерина сняла видео, в котором принимает ванну с пеной. В кадре девушка намыливает ноги и бедра.
Просто отдыхала, наслаждалась и дочитывала книгу, - написала невеста Павлика.
Также девушка показала свой look после купания и полуголого артиста, который готовит ей еду.
Здорово, что у Виктора с Катей все настолько хорошо, что им хочется делиться счастьем с окружающими.
Напомним, что свадьба Павлика и Репяховой должна состояться 10 июня 2020 в Днепре.
Ранее мы писали, что Екатерина Репяхова рассказала о домашнем насилии.
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