Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Брат Кейт Миддлтон впервые за 7 лет сбрил бороду - видео

Комментариев: 0
Узнайте, как сейчас выглядит Джеймс Миддлтон.
Брат Кейт Миддлтон впервые за 7 лет сбрил бороду - видео
Брат Кейт Миддлтон впервые за 7 лет сбрил бороду - видео
instagram.com/jmidy

Младший брат герцогини Кембриджской Джеймс Миддлтон решил кардинально сменить имидж. Мужчина впервые за семь лет сбрил бороду, чем удивил не только своих подписчиков в соцсети, но и невесту, финансового консультанта Ализе Тевене.

Читай также: Брат Кейт Миддлтон откровенно рассказал о борьбе с тяжелой депрессией

Так, на странице 33-летнего Джеймса появился ролик, где он сидит в авто со своими домашними любимцами и говорит на камеру:

“Мы с Ализе должны были пожениться... ну, вообще-то, в этом месяце. Она никогда не видела меня без бороды, поэтому я решил, что самое время показать ей, что за ней скрывается“.

Читай также: Наследная великая герцогиня Стефания впервые стала мамой

Далее Миддлтон начинает сбривать бороду электробритвой, а затем меняет ее на обычную бритву с лезвиями. В конце ролика мужчина отправляется во двор дома к возлюбленной и родителям - Кэрол и Майклу Миддлтон. Когда Ализе увидела Джеймса без бороды, то вскочила со стула и с криками “о, Боже мой!Как странно. Даже когда я тебя целую, другие ощущения!“.

“Прошло 7 лет с тех пор, как я в последний раз побрился, поэтому я решил удивить Ализе...“, - подписал ролик брат Кейт Миддлтон.

Ранее брат Кейт Миддлтон отменил свою свадьбу из-за коронавируса.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в  Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: Джеймс Миддлтон, Кейт Миддлтон
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: Ivona bigmir)net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь