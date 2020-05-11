Брат Кейт Миддлтон впервые за 7 лет сбрил бороду - видео

Узнайте, как сейчас выглядит Джеймс Миддлтон.

Младший брат герцогини Кембриджской Джеймс Миддлтон решил кардинально сменить имидж. Мужчина впервые за семь лет сбрил бороду, чем удивил не только своих подписчиков в соцсети, но и невесту, финансового консультанта Ализе Тевене.

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Так, на странице 33-летнего Джеймса появился ролик, где он сидит в авто со своими домашними любимцами и говорит на камеру:

“Мы с Ализе должны были пожениться... ну, вообще-то, в этом месяце. Она никогда не видела меня без бороды, поэтому я решил, что самое время показать ей, что за ней скрывается“.

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Далее Миддлтон начинает сбривать бороду электробритвой, а затем меняет ее на обычную бритву с лезвиями. В конце ролика мужчина отправляется во двор дома к возлюбленной и родителям - Кэрол и Майклу Миддлтон. Когда Ализе увидела Джеймса без бороды, то вскочила со стула и с криками “о, Боже мой!Как странно. Даже когда я тебя целую, другие ощущения!“.

“Прошло 7 лет с тех пор, как я в последний раз побрился, поэтому я решил удивить Ализе...“, - подписал ролик брат Кейт Миддлтон.

Ранее брат Кейт Миддлтон отменил свою свадьбу из-за коронавируса.

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