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Неожиданно: Остапчук признался, почему боится выйти из карантина

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Шоумен посетовал на свое бездействие в самоизоляции.

"Пугает вот что...": Остапчук признался, почему боится выйти из карантина
instagram.com/vova_ostapchuk

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Популярный телеведущий, шоумен Владимир Остапчук, который часто записывает яркие пародии на популярные песни, на этот раз самокритично пошутил о своих достижениях в карантин.

В Инстаграм ведущий написал, что боится выходить из самоизоляции, поскольку не готов составить конкуренцию тем, кто в карантин приобретал новые навыки онлайн и использовал свободное время с пользой.

По словам Остапчука, сам он не смог за время самоизоляции даже разложить вещи в шкафу. Пост Владимир дополнил фото, сделанным на яхте.

Лично я, ребята, боюсь выходить с карантина)

Потому что все такие умные стали, начитанные.

Говорят на пяти языках, играют на арфе и собирают пазлы на 8 тыс штук.

Судя по вашим сториз 😉

Чтоб вы понимали - я за это время даже штаны от футболок в шкафу не разложил отдельно🤦🏻‍♂️

А что полезного вы сделали за эти 2 месяца? - поинтересовался Остапчук.

"Пугает вот что...": Остапчук признался, почему боится выйти из карантина
instagram.com/vova_ostapchuk

Похоже, Владимиру действительно было не до онлайн курсов, поскольку в карантин он много времени проводил с детьми и устраивал свою личную жизнь с новой избранницей, о чем свидетельствуют его частые публикации в соцсетях.

Ранее мы писали, что экс-супруга Остапчука позировала в пикантном образе фотографу беременных.

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Теги: Владимир Остапчук, шутка, карантин, саморазвитие
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Источник: IVONА bigmir)net

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