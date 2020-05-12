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"Карантин повлиял": Ирина Билык удивила новым образом

Комментариев: 1
Артистка поразила сменой имиджа.
"Карантин повлиял": Ирина Билык удивила новым образом
"Карантин повлиял": Ирина Билык удивила новым образом
instagram.com/bilyk_iryna

Народная артистка Украины, которая месяц назад отметила юбилей, Ирина Билык удивила пользователей Сети новой публикацией. Звезда примеряла мужской образ.

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Так, на странице 50-летней певицы в Инстаграм появился кадр из фотосессии, где Ирина предстала в брючном костюме синего цвета, светлой рубашке, ярком платке и двухцветных туфлях. Эффектный наряд Билык дополнила короткой стрижкой.

“Карантин на всех повлиял по-разному. А какие изменения произошли у вас в период карантина?“ – поинтересовалась у фанов исполнительница.

Ирина Билык удивила новым образом
Ирина Билык удивила новым образом
Скриншот

Поклонники Ирины прокомментировали ее новый образ:

  • Вам очень идёт такой стиль, подчеркивает вашу фигуру, а вы все время ее прячете под мешковатой одеждой. Очень хороша👍👍👍👍
  • Вауу... Какой образ шикарный 😍😍😍
  • Это модно и очень стильно💖
  • Ируся,очень красиво!😘
  • Очень нежно . Помолодела🔥👏👏
  • Как вам идёт такой стиль!!! Супер!!!

Ранее Ирина Билык рассказала о ревности своего супруга.

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Теги: Ирина Билык
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Источник: Ivona bigmir)net

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Комментариев (1)
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