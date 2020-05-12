"Карантин повлиял": Ирина Билык удивила новым образом
Народная артистка Украины, которая месяц назад отметила юбилей, Ирина Билык удивила пользователей Сети новой публикацией. Звезда примеряла мужской образ.
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Так, на странице 50-летней певицы в Инстаграм появился кадр из фотосессии, где Ирина предстала в брючном костюме синего цвета, светлой рубашке, ярком платке и двухцветных туфлях. Эффектный наряд Билык дополнила короткой стрижкой.
“Карантин на всех повлиял по-разному. А какие изменения произошли у вас в период карантина?“ – поинтересовалась у фанов исполнительница.
Поклонники Ирины прокомментировали ее новый образ:
- Вам очень идёт такой стиль, подчеркивает вашу фигуру, а вы все время ее прячете под мешковатой одеждой. Очень хороша👍👍👍👍
- Вауу... Какой образ шикарный 😍😍😍
- Это модно и очень стильно💖
- Ируся,очень красиво!😘
- Очень нежно . Помолодела🔥👏👏
- Как вам идёт такой стиль!!! Супер!!!
Ранее Ирина Билык рассказала о ревности своего супруга.
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