"Карантин повлиял": Ирина Билык удивила новым образом

Артистка поразила сменой имиджа.

Народная артистка Украины, которая месяц назад отметила юбилей, Ирина Билык удивила пользователей Сети новой публикацией. Звезда примеряла мужской образ.

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Так, на странице 50-летней певицы в Инстаграм появился кадр из фотосессии, где Ирина предстала в брючном костюме синего цвета, светлой рубашке, ярком платке и двухцветных туфлях. Эффектный наряд Билык дополнила короткой стрижкой.

“Карантин на всех повлиял по-разному. А какие изменения произошли у вас в период карантина?“ – поинтересовалась у фанов исполнительница.

Ирина Билык удивила новым образом Скриншот

Поклонники Ирины прокомментировали ее новый образ:

Вам очень идёт такой стиль, подчеркивает вашу фигуру, а вы все время ее прячете под мешковатой одеждой. Очень хороша👍👍👍👍

Вауу... Какой образ шикарный 😍😍😍

Это модно и очень стильно💖

Ируся,очень красиво!😘

Очень нежно . Помолодела🔥👏👏

Как вам идёт такой стиль!!! Супер!!!

Ранее Ирина Билык рассказала о ревности своего супруга.

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