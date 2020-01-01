Певица выставила фото, на котором позирует в маске-пленке .

"Даже в маске хороша": Каменских показала домашний кадр и очаровала Сеть instagram.com/kamenskux

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Певица Настя Каменских покорила поклонников новым домашним фото. В Инстаграм звезда показала, как с самого утра, еще лежа в постели, делает питательную маску-пленку для лица.

В кадре Каменских позирует в ярко-розовом реглане, а рядом с ней сидит пудель Мими, у которой на шерсти приколот розовый бантик. В описании Настя отметили, что каждую активную неделю любит начинать с "наведения красоты".

Наше утро началось с приятных девчачьих делишек 🌸 Для меня - с уходовой маски, а для Мими - с бантика на волосы 🎀

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Наводить красоту для меня - это отличный способ наполнения энергией! А это особенно важно, если на всю неделю запланировано много активностей! Съёмки, интервью, работа над новым испаноязычным альбомом и долгожданный релиз новой песни «Воспоминания»! Уже не терпится презентовать ее вам! ♥️

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Желаю всем продуктивного вторника и приятной, активной недели! - написала Каменских.

"Даже в маске хороша": Каменских показала домашний кадр и очаровала Сеть instagram.com/kamenskux

Подписчики похвалили утреннее фото звезды и отметили, что даже в маске она выглядит великолепно.

Ранее мы писали, что Каменских выставила пикантное фото мужа.

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