Телеведущая записала забавное видео в поддержку строгого карантина из-за коронавируса .

Тем, кто не побежал в салоны: Ефросинина поделилась лайфхаками красоты в карантин instagram.com/mashaefrosinina

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Популярная телеведущая, блогер Маша Ефросинина по-своему отреагировала на ослабление карантина в Украине и открытие салонов красоты, которое ввели с 11 мая 2020.

В Инстаграм знаменитость выложила забавный ролик, в котором появилась в защитных очках, респираторе, перчатках и спортивной одежде, поверх которой надет плащ. В кадре телеведущая отметила, что хотела поделиться с подписчиками лайфхаками красоты, но какой в них прок, если карантин все равно продолжается.

Ну что, мои крошки-железяки, колитесь: кто поддался искушению и записался в салон, а кто продолжает строгий карантин и использует свои натоптыши вместо каблуков😉? - написала Маша.

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Подписчики Ефросининой прокомментировали видео - часть фолловеров отметили. что намерены и дальше соблюдать строгий карантин, а некоторые признались, что уже посетили салоны красоты или записались на ближайшее время.

Я продолжаю строгий карантин, честно не понимаю зачем ослаблять карантин, если каждый день 400-500 новых случаев заражения. Эпидемия у нас не идёт на спад. Я лучше поберегу свое здоровье и своих близких и сделаю себе сама маникюр😊

Я и моя натуральная красота сидим дома🙈😅

Буду і далі вдома. Ми маємо певний доступ до інформації і вона не втішна. А наявність манікюру в реанімації нікого не хвилюватиме 😂

А что будем делать если он и через год и два никуда не денется, а он не денется, как и все предыдущие его вариации.

Сижу уже в салоне...

Уже записалась на все процедуры,только б теперь все успеть😉😂😬, - написали в Сети.

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