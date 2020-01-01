Голливудскую звезду Эмму Стоун заподозрили в тайной свадьбе

Ранее сообщалось, что актриса перенесла свадебную церемонию из-за коронавируса.

В начале декабря 2019 года голливудская актриса, обладательница Оскара Эмма Стоун и режиссер шоу “Saturday Night Live“ Дэйв Маккари объявили о помолвке. Пара планировала сыграть свадьбу в марте, однако церемонию пришлось отложить из-за пандемии коронавируса.

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А на днях 31-артистка приняла участие в шоу актрисы Риз Уизерспун “Reese Witherspoon x Hello Sunshine“. Пользователи Сети заметили на безымянном пальце Эммы обручальное кольцо и заподозрили звезду “Ла-Ла-Ленда“ в тайной свадьбе.

Кроме того, во время шоу Стоун заявила психоаналитику Гарольду Коплевичу, что ей повезло выйти замуж за нетоксичного человека.

Напомним, ранее жена Ричарда Гира показала архивные кадры со свадьбы.

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