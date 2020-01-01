Знаменитость снялась в рекламе косметического бренда в одном боа .

"Флюиды тропиков": Кардашьян засветила упругую грудь совсем без одежды instagram.com/kimkardashian

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Известная американская бьюти-могул, модель и дизайнер одежды 38-летняя Ким Кардашьян позировала для рекламы своей продукции в пикантном виде. В Инстаграм светская львица добавила фото, на котором предстала совсем без одежды, завернувшись в воздушное белое боа из искусственных цветов.

Ким позирует, слегка наклонив голову в сторону и придерживая боа руками, из-за чего в центре кадра оказывается пышная грудь знаменитости. На лице Кардашьян макияж с акцентом на глаза и губы.

Таким пикантным фото Ким представила новую серию косметики своего бренда kkwbeauty.

Тропические флюиды 🌴 🦜

Я надела @kkwbeauty 90-х годов: супермодельную губную помаду 90-х годов, супермодельную матовую губную помаду, палитру теней для век с бронзовым оттенком, классическую палитру румян и Shimmer для совершенствования кожи из розового золота, - написала знаменитость.

"Флюиды тропиков": Кардашьян засветила упругую грудь совсем без одежды instagram.com/kimkardashian

За несколько часов в Сети фото собрало более 1,3 млн. лайков.

Ранее мы писали, что Ким Кардашьян показала, как изменилась ее фигура за карантин.

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