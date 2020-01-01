Экс-"ВИА Гра" запостила кадр, где она позирует с новорожденным сыном.

Украинская певица Миша Романова, которая в 2013-2018 годах была солисткой группы “ВИА Гра“, поделилась в соцсети редкой фотографией. В День матери артистка запостила архивный кадр из роддома.

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Так, на своей странице в Инстаграм Романова опубликовала снимок, который был сделан в 2018 году. На фото новоиспеченная мама держит на руках сына Мартина. Отметим, что только два месяца назад 29-летняя исполнительница впервые показала лицо малыша. Однако имя отца ребенка Миша все еще скрывает.

“Нет ничего сильнее, чем материнская любовь. Поздравляю всех мамочек с самым нежным праздником!❤️“, - написала Романова.

Миша Романова показала архивное фото из роддома Скриншот

Напомним, ранее Миша Романова похвасталась фотосессией в постели.

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