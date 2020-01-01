Семейный пикник: Осадчая и Горбунов показали, как провели выходной с сыном

Звездные супруги похвасталась отдыхом на природе.

Известные ведущие, звезды канала 1+1, супруги Катя Осадчая и Юрий Горбунов показали, как провели выходной в понедельник, 11 мая. Пара вместе с сыном Иваном решила устроить пикник недалеко от своего дома.

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Так, на страницах Кати и Юрия в Инстаграм появилось несколько ярких снимков с отдыха на природе. Для прогулки Осадчая выбрала джинсовые шорты, футболку с надписью “Ladies first“, синие кроссовки и солнцезащитные очки. Ее муж был одет в белую футболку, светлые шорты, синие кроссовки и темные очки. А малыш Иван позировал в желтой футблоке, синих шортах, кепке и серых кроссовках.

“Продовжуємо досліджувати околиці. Сьогодні пікнік в десяти хвилинах від дому ) але який краєвид ❤️“, - подписала фото Осадчая.

Осадчая и Горбунов на пикнике Скриншот

Осадчая и Горбунов на пикнике Скриншот

Осадчая и Горбунов на пикнике Скриншот

Осадчая и Горбунов на пикнике Скриншот

“Дивовижна природа Київщини і час проведений з сім’єю!!І це в понеділок!!У карантина є свої переваги!!“, - написал Горбунов.

Осадчая и Горбунов на пикнике Скриншот

Осадчая и Горбунов на пикнике Скриншот

Осадчая и Горбунов на пикнике Скриншот

Осадчая и Горбунов на пикнике Скриншот

Напомним, ранее Осадчая поделилась, что сделает после самоизоляции.

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