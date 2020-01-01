Лилия Яма поделилась нежным семейным кадром.

Жена известного украинского танцора, судьи проекта “Танцы со звездами“ Влада Ямы, Лилия Яма поделилась редкой семейной фотографией в соцсети. По случаю Дня матери она решила запостить снимок с подросшим сыном Леоном.

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Так, на своей странице в Инстаграм Лилия опубликовала кадр, где она предстала в белом платье-рубашке с широким бежевым поясом и в туфлях бежевого цвета. А Леон был одет в серые шорты, черные кроссовки и белую футболку с черными узорами. На снимке Лилия присела, чтобы поцеловать сына.

“Вот почему сегодня и мой Праздник!🎉🎊🎈Всех Мам с Праздником!❤️🤗“, - подписала трогательный кадр жена Ямы.

Супруга Влада Ямы запостила редкое фото с сыном Леоном Скриншот

Напомним, ранее Влад Яма рассказал, как сделал предложение своей жене.

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