На тринадцатой неделе реалити Нового канала "пацанки" в очередной раз устроили драку, чем поставили под сомнение свое право оставаться в Школе леди.

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Впервые за много недель участницы «Від пацанки до панянки» (Новый канал) вновь взялись за выяснение отношений привычным способом – девушки подрались прямо посреди съемок клипа Jerry Heil.

– На этой неделе я себя не контролировала, – откровенно призналась Женя #Батюшка Мазур. – Мне очень стыдно, особенно перед Екатериной Виноградовой. Ведь именно для меня она применила свое право вето и вернула в Школу леди. Я расстроила ее своим поведением.

"Від пацанки до панянки": кто рискнет своим участием ради выяснения отношений? пресс-служба

– Что бы Юлия ни говорила, но она в течение недели сознательно провоцировала Евгению, – встала на защиту Евгении заместитель директора Школы леди Екатерина Виноградова. – Она почему-то решила, что имеет статус особенной и неприкосновенной. Мы слишком многое ей прощали.

Конфликт в Евгении #Батюшки возник с Юлей #Бандиткой Чигринец и Викой #Боксершей Алехиной. С первых дней между девушками идет борьба за лидерство.

"Від пацанки до панянки": кто рискнет своим участием ради выяснения отношений? пресс-служба

– Не самым лучшим образом вела себя и Виктория Алехина, – высказала мнение еще одна заместитель директора Ирина Зайцева. – Она считает себя лучшей из лучших и убеждена, что звание президента Школы гарантирует ей победу или хотя бы участие в финале.

Раскритиковали преподаватели поведение и других «пацанок», чем поставили под угрозу дальнейшее участие всей пятерки.

– Я еще далеко не всему научилась, – разволновалась Настя #Мивина Иваненко, которая совсем недавно стала участницей четвертого сезона. – Мне еще есть куда развиваться.

"Від пацанки до панянки": кто рискнет своим участием ради выяснения отношений? пресс-служба

– На этой неделе уже не будет ни лучшей, ни худшей ученицы, – подытожила Татьяна Мокриди, директор Школы леди в реалити «Від пацанки до панянки», которое уже четыре года показывает Новый канал. – Они все вышли на финишную прямую. И теперь каждая работает на главный результат – победу в проекте.

Преподаватели не смогли сразу решить, кто из «пацанок» должен покинуть Школу леди за шаг от полуфинала. Поэтому взяли тайм-аут на неделю.

Кто же из «пацанок» покинет проект? Новый канал покажет уже в понедельник, 18 мая, в реалити «Від пацанки до панянки» в 19:00!

Ранее мы писали, что “пацанки“ устроили бои в грязи.

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