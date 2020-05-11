Сергей и Снежана Бабкины отмечают двенадцатую годовщину венчания

Супруги показали архивные кадры с тайного венчания.
Известный украинский музыкант Сергей Бабкин и его жена Снежана отмечают двенадцатую годовщину венчания. Церемония состоялась 11 мая 2008 года.
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По случаю праздника Сергей поделился архивными фотографиями с тайного венчания, которое прошло в в селе Богатом Днепропетровской области.
“Наше 11 мая много-много лет назад! Наше Начало! Делюсь самым сокровенным- таинством Венчания!“.
А супруга Бабкина решила показать, как муж поздравил ее с годовщиной. Снежана опубликовала снимки, где она вместе с детьми позирует в лепестках роз и с букетом белых цветов.
Ранее Снежана Бабкина похвасталась новым достижением сына Елисея.
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