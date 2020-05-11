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Сергей и Снежана Бабкины отмечают двенадцатую годовщину венчания

Комментариев: 1
Супруги показали архивные кадры с тайного венчания.
Сергей и Снежана Бабкины отмечают двенадцатую годовщину венчания
Сергей и Снежана Бабкины отмечают двенадцатую годовщину венчания
instagram.com/babkin_official

Известный украинский музыкант Сергей Бабкин и его жена Снежана отмечают двенадцатую годовщину венчания. Церемония состоялась 11 мая 2008 года.

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По случаю праздника Сергей поделился архивными фотографиями с тайного венчания, которое прошло в в селе Богатом Днепропетровской области.

“Наше 11 мая много-много лет назад! Наше Начало! Делюсь самым сокровенным- таинством Венчания!“.

Сергей и Снежана Бабкины отмечают двенадцатую годовщину венчания
Сергей и Снежана Бабкины отмечают двенадцатую годовщину венчания
Скриншот

Сергей и Снежана Бабкины отмечают двенадцатую годовщину венчания
Сергей и Снежана Бабкины отмечают двенадцатую годовщину венчания
Скриншот

Сергей и Снежана Бабкины отмечают двенадцатую годовщину венчания
Сергей и Снежана Бабкины отмечают двенадцатую годовщину венчания
Скриншот

Сергей и Снежана Бабкины отмечают двенадцатую годовщину венчания
Сергей и Снежана Бабкины отмечают двенадцатую годовщину венчания
Скриншот

Сергей и Снежана Бабкины отмечают двенадцатую годовщину венчания
Сергей и Снежана Бабкины отмечают двенадцатую годовщину венчания
Скриншот

Сергей и Снежана Бабкины отмечают двенадцатую годовщину венчания
Сергей и Снежана Бабкины отмечают двенадцатую годовщину венчания
Скриншот

Сергей и Снежана Бабкины отмечают двенадцатую годовщину венчания
Сергей и Снежана Бабкины отмечают двенадцатую годовщину венчания
Скриншот

Сергей и Снежана Бабкины отмечают двенадцатую годовщину венчания
Сергей и Снежана Бабкины отмечают двенадцатую годовщину венчания
Скриншот

Сергей и Снежана Бабкины отмечают двенадцатую годовщину венчания
Сергей и Снежана Бабкины отмечают двенадцатую годовщину венчания
Скриншот

Сергей и Снежана Бабкины отмечают двенадцатую годовщину венчания
Сергей и Снежана Бабкины отмечают двенадцатую годовщину венчания
Скриншот

А супруга Бабкина решила показать, как муж поздравил ее с годовщиной. Снежана опубликовала снимки, где она вместе с детьми позирует в лепестках роз и с букетом белых цветов.

Сергей и Снежана Бабкины отмечают двенадцатую годовщину венчания
Сергей и Снежана Бабкины отмечают двенадцатую годовщину венчания
Скриншот

Сергей и Снежана Бабкины отмечают двенадцатую годовщину венчания
Сергей и Снежана Бабкины отмечают двенадцатую годовщину венчания
Скриншот

Ранее Снежана Бабкина похвасталась новым достижением сына Елисея.

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Теги: Сергей Бабкин, Снежана Бабкина, венчание
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Источник: Ivona bigmir)net

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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
гость  (аноним)  11.05.2020, 18:01
Оценка:  0
гость
СЕРГЕЙ И СНЕЖАНА, ПОМОЛИМСЯ ЗА ТО, ЧТОБЫ НА КАЦАПСТАНЕ ВСЕ СДОХЛИ ОТ КОРОНАВИРУСА!
ИБО, КАК ГОВОРИТСЯ В СВЯТОМ ПИСАНИИ - ХОРОШИЙ М0СКОВИТ - МЕРТВЫЙ М0СКОВИТ!
АМИНЬ!
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