Супруги показали архивные кадры с тайного венчания.

Известный украинский музыкант Сергей Бабкин и его жена Снежана отмечают двенадцатую годовщину венчания. Церемония состоялась 11 мая 2008 года.

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По случаю праздника Сергей поделился архивными фотографиями с тайного венчания, которое прошло в в селе Богатом Днепропетровской области.

“Наше 11 мая много-много лет назад! Наше Начало! Делюсь самым сокровенным- таинством Венчания!“.

Сергей и Снежана Бабкины отмечают двенадцатую годовщину венчания Скриншот

Сергей и Снежана Бабкины отмечают двенадцатую годовщину венчания Скриншот

Сергей и Снежана Бабкины отмечают двенадцатую годовщину венчания Скриншот

Сергей и Снежана Бабкины отмечают двенадцатую годовщину венчания Скриншот

Сергей и Снежана Бабкины отмечают двенадцатую годовщину венчания Скриншот

Сергей и Снежана Бабкины отмечают двенадцатую годовщину венчания Скриншот

Сергей и Снежана Бабкины отмечают двенадцатую годовщину венчания Скриншот

Сергей и Снежана Бабкины отмечают двенадцатую годовщину венчания Скриншот

Сергей и Снежана Бабкины отмечают двенадцатую годовщину венчания Скриншот

Сергей и Снежана Бабкины отмечают двенадцатую годовщину венчания Скриншот

А супруга Бабкина решила показать, как муж поздравил ее с годовщиной. Снежана опубликовала снимки, где она вместе с детьми позирует в лепестках роз и с букетом белых цветов.

Сергей и Снежана Бабкины отмечают двенадцатую годовщину венчания Скриншот

Сергей и Снежана Бабкины отмечают двенадцатую годовщину венчания Скриншот

Ранее Снежана Бабкина похвасталась новым достижением сына Елисея.

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