"Дочь показывает средний палец": Кэти Перри показала видео с УЗИ

Известная певица впервые станет мамой уже этим летом.

Всемирно известная американская исполнительница, возлюбленная голливудского актера Орландо Блума, Кэти Перри готовится к появлению первенца. Звезда родит дочь уже этим летом.

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А сегодня, 11 мая, на своей странице в Инстаграм 35-летняя Перри опубликовала видео с УЗИ, где, по ее словам, еще не родившаяся малышка показывает средний палец.

“Когда ваша не родившаяся дочь показывает вам средний палец из матки, вы уже знаете, что вас это ждет. С днем матери меня“, - забавно подписала ролик Кэтти.

Ранее сообщалось, что беременная Кэти Перри выиграла судовое дело о плагиате.

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