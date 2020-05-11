Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

"Дочь показывает средний палец": Кэти Перри показала видео с УЗИ

Комментариев: 0
Известная певица впервые станет мамой уже этим летом.
"Дочь показывает средний палец": Кэти Перри показала видео с УЗИ
"Дочь показывает средний палец": Кэти Перри показала видео с УЗИ
instagram.com/katyperry

Всемирно известная американская исполнительница, возлюбленная голливудского актера Орландо Блума, Кэти Перри готовится к появлению первенца. Звезда родит дочь уже этим летом.

Читай также: Беременная Кэти Перри снялась в костюме кролика - забавное фото

А сегодня, 11 мая, на своей странице в Инстаграм 35-летняя Перри опубликовала видео с УЗИ, где, по ее словам, еще не родившаяся малышка показывает средний палец.

“Когда ваша не родившаяся дочь показывает вам средний палец из матки, вы уже знаете, что вас это ждет. С днем матери меня“, - забавно подписала ролик Кэтти.

Ранее сообщалось, что беременная Кэти Перри выиграла судовое дело о плагиате.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram. ​

Поделись:
Теги: Кэти Перри
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: Ivona bigmir)net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь