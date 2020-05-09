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Ким Кардашьян трогательно поздравила сына Псалма с первым днем рождения

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10 мая четвертому ребенку Ким Кардашьян и Канье Уэста исполнился год.
Ким Кардашьян трогательно поздравила сына Псалма с первым днем рождения
Ким Кардашьян трогательно поздравила сына Псалма с первым днем рождения
instagram.com/kimkardashian

В воскресенье, 10 мая, звезда реалити-шоу, модель, светская львица и бизнесвумен Ким Кардашьян поделилась с поклонниками радостной новостью. Ее младшему сыну Псалму исполнился один год.

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По случаю первого дня рождения малыша звездная мама опубликовала в Инстаграм видео с именинником. Так, на странице Ким появился короткий черно-белый ролик, где Псалм лежит на животике и мило улыбается на камеру.

“Моему малышу Псалму сегодня исполняется 1 год!!!!!! Псалм, ты дополняешь нашу семью. Ты делаешь все идеально. Я так сильно тебя люблю!!!! С Днем Рождения Псалм“, - написала Кардашьян.

Напомним, ранее Ким Кардашьян удивила новой фотосессией в образе змеи.

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Теги: Ким Кардашьян
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Источник: Ivona bigmir)net

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