"Світському життю" - 15 лет!: Катя Осадчая показала подборку оригинальных шляп

Головной убор - визитная карточка ведущей "Світського життя".

В воскресенье, 10 мая, известная ведущая Катя Осадчая призналась, что отмечает не только День матери, но и юбилей программы, которая сделала ее знаменитой. Так, в этот день 15 лет назад вышел первый выпуск проекта “Світське життя“.

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По случаю праздника Осадчая на своей странице в Инстаграм опубликовала подборку архивных кадров со съемок передачи. На снимках она позировала в ярких нарядах и необычных головных уборах, которые стали ее визитной карточкой. Так, на голове ведущей можно увидеть шляпы с птицами, лошадьми и даже обувью.

“Ми з проєктом пережили дві революції, кризи, пандемію і війну, що триває й досі. Ми з редакцією спостерігаємо шлях вже четвертого президента, бачили сходження десятків українських зірок. А архіви «Світського життя» настільки великі, що деякі знахідки вражають навіть нас. Весілля, розлучення, народження дітей — це та багато іншого ми переживали разом із зірками ще тоді, коли український шоу-бізнес і політика лише вчилися відповідати на наші прямі й різкі запитання. У нас неймовірне минуле. Та попереду не менш феєричне майбутнє. З ювілеєм нас усіх!💫 і ми обов‘язково відсвяткуємо особливою подією, адже ювілейний весь рік 🙌“, - написала Осадчая.

"Світському життю" - 15 лет! Скриншот

"Світському життю" - 15 лет! Скриншот

"Світському життю" - 15 лет! Скриншот

"Світському життю" - 15 лет! Скриншот

"Світському життю" - 15 лет! Скриншот

"Світському життю" - 15 лет! Скриншот

"Світському життю" - 15 лет! Скриншот

Напомним, ранее Катя Осадчая похвасталась первой онлайн-фотосессией.

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