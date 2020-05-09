Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

"Ревизор. Карантин" обнаружил нарушения в "Сушия"

Комментариев: 1
Юлия Панкова проверила одно из заведений сети японской кухни "Сушия".
"Ревизор. Карантин" обнаружил нарушения в "Сушия"
"Ревизор. Карантин" обнаружил нарушения в "Сушия"
пресс-служба

Читай также: “Ревизор. Карантин“ нашел самое грязное место в супермаркетах

Ведущая спецвыпусков «Ревизор. Карантин» (Новый канал) Юлия Панкова продолжает проводить ревизии заведений, в которых готовят суши. Ведь для этих блюд используют морепродукты, которые не подвергают термической обработке. Они должны быть свежими и сертифицированными. А еще повара обязаны соблюдать все санитарно-гигиенических нормы.

На этой неделе Юля проверила одно из заведений сети японской кухни «Сушия».

– На входе в ресторан нас встретила директор, которая проверила медицинские книжки у всей съемочной группы, – рассказывает ведущая. – И померила нам температуру. Пока она была с нами, персонал на кухне успел надеть маски. Но оператор записал видео, на котором видно, что до этого повара работали без них.

"Ревизор. Карантин" обнаружил нарушения в "Сушия"
пресс-служба

«Ревизор» проверила, в каких условиях хранится рыба в ресторане.

– Контейнеры с лососем стояли в холодильнике, – рассказывает Юлия. – Но температура была выше нормы. Поэтому рыба плавала в собственном соку. При таких условиях она быстрее портится. Более того, упаковки стояли друг в друге и без крышек. На стикере было указано, что окунь пригоден к употреблению в течение следующего часа. Я не уверена, что повара собирались выбросить данный продукт, а не продать.

"Ревизор. Карантин" обнаружил нарушения в "Сушия"
пресс-служба

Ведущая с помощью люминометра, который определяет степень загрязнения чистых, на первый взгляд, поверхностей проверила доски для приготовления роллов.

– При допустимой норме в 30 единиц показатели были более 700, – рассказывает Юлия Панкова. – Здесь рабочие поверхности обрабатывают плохо.

Пока «Ревизор» проверяла кухню, директор заведения вызвала полицию.

Но правоохранители знают, что ведущая «Ревизор. Карантин» выполняет свои профессиональные обязанности в соответствии со статьей 58 Закона Украины «О телевидении и радиовещании». В статье говорится, что журналист, предъявив редакционное удостоверение, может находиться на территории, где объявлена чрезвычайная ситуация и беспрепятственно выполнять свои профессиональные обязанности.

После выявления всех нарушений команда «Ревизор. Карантин» не рекомендует заведение «Сушия» украинцам.

Включайте спецвыпуски «Ревизор. Карантин»15 мая в 17:00 и 18:00 на Новом канале

Ранее мы писали, что “Ревизор. Карантин“ обнаружил опасность в столичном МАФе.

Поделись:
Теги: ревизор
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
гость  (аноним)  09.05.2020, 18:50
Оценка:  0
гость
Лучше послушайте этого человека. А эту шалаву пора выгнать в три шеи.
https://www.youtube.com/watc h?v=M1uQrqU1T_Y
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь