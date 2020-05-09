Юлия Панкова проверила одно из заведений сети японской кухни "Сушия".

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Ведущая спецвыпусков «Ревизор. Карантин» (Новый канал) Юлия Панкова продолжает проводить ревизии заведений, в которых готовят суши. Ведь для этих блюд используют морепродукты, которые не подвергают термической обработке. Они должны быть свежими и сертифицированными. А еще повара обязаны соблюдать все санитарно-гигиенических нормы.

На этой неделе Юля проверила одно из заведений сети японской кухни «Сушия».

– На входе в ресторан нас встретила директор, которая проверила медицинские книжки у всей съемочной группы, – рассказывает ведущая. – И померила нам температуру. Пока она была с нами, персонал на кухне успел надеть маски. Но оператор записал видео, на котором видно, что до этого повара работали без них.

"Ревизор. Карантин" обнаружил нарушения в "Сушия" пресс-служба

– Контейнеры с лососем стояли в холодильнике, – рассказывает Юлия. – Но температура была выше нормы. Поэтому рыба плавала в собственном соку. При таких условиях она быстрее портится. Более того, упаковки стояли друг в друге и без крышек. На стикере было указано, что окунь пригоден к употреблению в течение следующего часа. Я не уверена, что повара собирались выбросить данный продукт, а не продать.

«Ревизор» проверила, в каких условиях хранится рыба в ресторане.

"Ревизор. Карантин" обнаружил нарушения в "Сушия" пресс-служба

– При допустимой норме в 30 единиц показатели были более 700, – рассказывает Юлия Панкова. – Здесь рабочие поверхности обрабатывают плохо.

Ведущая с помощью люминометра, который определяет степень загрязнения чистых, на первый взгляд, поверхностей проверила доски для приготовления роллов.

Пока «Ревизор» проверяла кухню, директор заведения вызвала полицию.

Но правоохранители знают, что ведущая «Ревизор. Карантин» выполняет свои профессиональные обязанности в соответствии со статьей 58 Закона Украины «О телевидении и радиовещании». В статье говорится, что журналист, предъявив редакционное удостоверение, может находиться на территории, где объявлена чрезвычайная ситуация и беспрепятственно выполнять свои профессиональные обязанности.

После выявления всех нарушений команда «Ревизор. Карантин» не рекомендует заведение «Сушия» украинцам.

Включайте спецвыпуски «Ревизор. Карантин»15 мая в 17:00 и 18:00 на Новом канале

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