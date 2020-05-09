"Ревизор. Карантин" обнаружил нарушения в "Сушия"
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Ведущая спецвыпусков «Ревизор. Карантин» (Новый канал) Юлия Панкова продолжает проводить ревизии заведений, в которых готовят суши. Ведь для этих блюд используют морепродукты, которые не подвергают термической обработке. Они должны быть свежими и сертифицированными. А еще повара обязаны соблюдать все санитарно-гигиенических нормы.
На этой неделе Юля проверила одно из заведений сети японской кухни «Сушия».
– На входе в ресторан нас встретила директор, которая проверила медицинские книжки у всей съемочной группы, – рассказывает ведущая. – И померила нам температуру. Пока она была с нами, персонал на кухне успел надеть маски. Но оператор записал видео, на котором видно, что до этого повара работали без них.
«Ревизор» проверила, в каких условиях хранится рыба в ресторане.
– Контейнеры с лососем стояли в холодильнике, – рассказывает Юлия. – Но температура была выше нормы. Поэтому рыба плавала в собственном соку. При таких условиях она быстрее портится. Более того, упаковки стояли друг в друге и без крышек. На стикере было указано, что окунь пригоден к употреблению в течение следующего часа. Я не уверена, что повара собирались выбросить данный продукт, а не продать.
Ведущая с помощью люминометра, который определяет степень загрязнения чистых, на первый взгляд, поверхностей проверила доски для приготовления роллов.
– При допустимой норме в 30 единиц показатели были более 700, – рассказывает Юлия Панкова. – Здесь рабочие поверхности обрабатывают плохо.
Пока «Ревизор» проверяла кухню, директор заведения вызвала полицию.
Но правоохранители знают, что ведущая «Ревизор. Карантин» выполняет свои профессиональные обязанности в соответствии со статьей 58 Закона Украины «О телевидении и радиовещании». В статье говорится, что журналист, предъявив редакционное удостоверение, может находиться на территории, где объявлена чрезвычайная ситуация и беспрепятственно выполнять свои профессиональные обязанности.
После выявления всех нарушений команда «Ревизор. Карантин» не рекомендует заведение «Сушия» украинцам.
Включайте спецвыпуски «Ревизор. Карантин»15 мая в 17:00 и 18:00 на Новом канале
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https://www.youtube.com/watc h?v=M1uQrqU1T_Y