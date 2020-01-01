Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Оля Фреймут поделилась яркими кадрами с празднования дня рождения сына

Комментариев: 0
Сыну известной ведущей исполнилось 4 года.
Оля Фреймут поделилась яркими кадрами с празднования дня рождения сына
Оля Фреймут поделилась яркими кадрами с празднования дня рождения сына
instagram.com/freimutolia

Известная украинская ведущая, писательница и издательница Ольга Фреймут поделилась с поклонниками радостной новостью. Сегодня, 8 мая, ее сын Валерий отмечает день рождения. Мальчику исполнилось 4 года.

Читай также: Ведущая Ольга Фреймут задумалась об уходе из телевидения: В чем причина

На своей странице в Инстаграм Ольга поделилась несколькими яркими фотографиями с празднования. На первом кадре звезда позировала со своей сестрой Юлией. Фреймут держала в руке разноцветные шарики, а Юлия - большую бутылку шампанского.

На втором снимке ведущая позировала в компании своей мамы Аллы и домашнего питомца. Отметим, что для празднования дня рождения сына Ольга выбрала белую блузку и длинную бежевую юбку.

Оля Фреймут поделилась яркими кадрами с празднования дня рождения сына
Оля Фреймут поделилась яркими кадрами с празднования дня рождения сына
Скриншот

Оля Фреймут поделилась яркими кадрами с празднования дня рождения сына
Оля Фреймут поделилась яркими кадрами с празднования дня рождения сына
Скриншот

Кроме того, в разделе Сторис ведущая разместила фото с мужем Владимиром Локотко и архивное фото именинника, где ему только один год.

Оля Фреймут с мужем
Оля Фреймут с мужем
Скриншот

Дети Оли Фреймут
Дети Оли Фреймут
Скриншот

Напомним, ранее Ольга Фреймут назвала главные правила в отношениях с мужчинами.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в  Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: Ольга Фреймут
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: Ivona bigmir)net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь