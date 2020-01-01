Сыну известной ведущей исполнилось 4 года.

Известная украинская ведущая, писательница и издательница Ольга Фреймут поделилась с поклонниками радостной новостью. Сегодня, 8 мая, ее сын Валерий отмечает день рождения. Мальчику исполнилось 4 года.

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На своей странице в Инстаграм Ольга поделилась несколькими яркими фотографиями с празднования. На первом кадре звезда позировала со своей сестрой Юлией. Фреймут держала в руке разноцветные шарики, а Юлия - большую бутылку шампанского.

На втором снимке ведущая позировала в компании своей мамы Аллы и домашнего питомца. Отметим, что для празднования дня рождения сына Ольга выбрала белую блузку и длинную бежевую юбку.

Оля Фреймут поделилась яркими кадрами с празднования дня рождения сына Скриншот

Оля Фреймут поделилась яркими кадрами с празднования дня рождения сына Скриншот

Кроме того, в разделе Сторис ведущая разместила фото с мужем Владимиром Локотко и архивное фото именинника, где ему только один год.

Оля Фреймут с мужем Скриншот

Дети Оли Фреймут Скриншот

Напомним, ранее Ольга Фреймут назвала главные правила в отношениях с мужчинами.

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