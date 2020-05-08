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Сергей Притула признался, что его не устраивает в собственной внешности

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Узнайте, почему ведущий недоволен своим внешним видом.
Сергей Притула признался, что его не устраивает в собственной внешности
Сергей Притула признался, что его не устраивает в собственной внешности
пресс-служба

В программе “Зірковий шлях“, которая выходит на канале “Украина“, телеведущий и шоумен Сергей Притула рассказал, на какое занятие нашел время во время карантина и что его не устраивает в собственной внешности.

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Сергей карантинит вместе с женой и дочерью. Даже дома мужчина времени не теряет. Он продолжает заниматься волонтерской деятельностью – помогает армии и медикам. Работает над своими телевизионными проектами и завел себе Youtube-канал.

“Это исключительно уже территории моих мыслей. Моих соображений, переживаний, тем, о которых я хочу поговорить со своим зрителем, – рассказал Сергей Притула и добавил, что за почти два месяца карантина прочитал с десяток книг, преимущественно на военную тематику. – Сейчас я буду читать войну Украины против советской России. То есть на что мне не хватало времени, теперь я его нашел“.

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Также хватило времени телеведущему на то, чтобы прикупить саженцев на домашнюю террасу. Там уже растут мята и чабрец, а вскоре будут и цветы. Единственное, чем не доволен Притула – это своим внешним видом, а точнее – прической.

“Я уже несколько месяцев не был у парикмахера, и вот это на голове меня не очень устраивает. Я сам подбрился. Но вот здесь (возле висков – ред.) был эпик фейл“, – признался шоумен.

Ранее стало известно, почему Сергей Притула не любит делать селфи с поклонниками.

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Теги: Сергей Притула
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Источник: Ivona bigmir)net

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