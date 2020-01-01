Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Самый ценный совет: ко Дню матери звёзды поделились напутствиями от своих мам

Комментариев: 0
10 мая в Украине будут отмечать День матери.
Самый ценный совет: ко Дню матери звёзды поделились напутствиями от своих мам
Самый ценный совет: ко Дню матери звёзды поделились напутствиями от своих мам
пресс-служба

Читай также: Поздравления с Днем матери: Трогательные открытки

Всем известна аксиома - “Мама плохого не посоветует!”. В канун Праздника всех матерей мы решили расспросить артистов, какими советами от самого близкого человека они пользуются по жизни с благодарностью. Ответы читайте в материале!

NIKITA LOMAKIN:

Чаще всего мама советует мне меньше суетиться на сцене во время выступления и следить за чистотой взятых нот! (Смеётся) И до сих пор может отчитать, если я вдруг этого не послушаюсь!

NIKITA LOMAKIN
NIKITA LOMAKIN
пресс-служба

Анна Розумовська:

Моя мама - нежная и женственная, чуткая и добрая. Она воспитывала меня, в первую очередь, как женщину, закладывая правильное понимание этого мира. “Никогда и ни с кем не соперничать, знать себя и своё место под солнцем, осознавая всю свою женскую суть и силу”, “принимать этот мир таким, какой он есть, оставаясь при этом хорошим человеком”, “прощать, никогда не вступать в контакт с недоброжелателями”, “отпускать, всё, что принадлежит тебе, будет твоим”, “любить и почитать мужчину, дарить вдохновение, быть центром спокойствия для него, опорой, другом, партнёром, защитой” - за все эти знания я невероятно ей благодарна! Она передала мне главное: любовь и смирение! А все самые дерзкие повадки - это во мне от папы! (Смеётся.) 

Анна Розумовська
Анна Розумовська
пресс-служба

GROSU:

Абсолютно каждый совет от мамы ценен! Она никогда не пожелает зла… Я благодарна своей маме за то, что она у меня - трезво (не слепо!) любящий человек. Наверное, именно поэтому у неё долгое время успешно выходило быть моим продюсером! Мамочка учила и учит меня постоянно работать и не останавливаться. У неё самой - трудолюбивый характер, она истинный “пахарь”! И, кроме того, я очень признательна ей за то, что она доверяет мне всегда и во всём самой делать выбор. Потому что для неё самое главное - моё счастье! 

GROSU
GROSU
пресс-служба

Сергей Мироненко:

Я же вырос в маленьком посёлке Полтавской области… Моя мама, отправляя меня университет в столицу, очень переживала, чтобы меня не “увели” в сторону от намеченного пути друзья и студенческие вечеринки. Так и говорила тогда: “Ты едешь учиться, чтобы хорошо устроиться и не работать в огородах!”. Переживала, да… Ну, увидев её глаза на моём первом большом сольном концерте, я понял, что не подвёл её!

Marietta:

Очень благодарна маме за любовь и веру в меня. Она научила меня ответственности и трудолюбию. Мамочка всегда говорила, что никогда в жизни ничего само собой не произойдёт, если этому не посодействовать. Поэтому с детства и до сих пор прислушиваюсь к маминой установке, как ни крути - она права! (Смеётся.)

Marietta
Marietta
пресс-служба

Катя Вандина:

Мама первой поддержала моё желание стать певицей, и я очень благодарна ей за это. Главный мамин совет - “только вперед, навстречу себе!”. Когда с 4-х лет я давала первые домашние концерты, перепевая хиты Селин Дион на “английском”, мама думала, что я вундеркинд. Сегодня я ощущаю, что её вера в меня ничуть не пошатнулась! (Смеётся.)

Катя Вандина
Катя Вандина
пресс-служба

ДОРОШ:

Мама безумно любит меня и мою сестру. Всю свою любовь вложила в воспитание нас, да и не только. Она педагог с колоссальным стажем: 50 лет проработала в школе. Я безумно рад, что благодаря ей я стал тем, кем являюсь сейчас. Своих детей я учу жить без родителей. Быть самодостаточным крайне важно в нашем мире!

KAMALIYA:

Я благодарна мамочке за безусловную поддержку! И есть совет, который я точно передам и своим дочерям: “никогда и ни при каких обстоятельствах не забывать, что ты — Женщина!”. Хорошо выглядеть, улыбаться, не сквернословить на публике, быть мягкой и уступчивой — в этом и заключается женская сущность. Думаю, не без помощи этого совета я встретила Мужчину своей мечты! 

KAMALIYA
KAMALIYA
пресс-служба

Напомним, ранее мы составили ТОП-5 фильмов о материнстве ко Дню матери.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в  Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: День матери, мамы звезд
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: Ivona bigmir)net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь