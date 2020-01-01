Самый ценный совет: ко Дню матери звёзды поделились напутствиями от своих мам

10 мая в Украине будут отмечать День матери.

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Всем известна аксиома - “Мама плохого не посоветует!”. В канун Праздника всех матерей мы решили расспросить артистов, какими советами от самого близкого человека они пользуются по жизни с благодарностью. Ответы читайте в материале!

NIKITA LOMAKIN:

Чаще всего мама советует мне меньше суетиться на сцене во время выступления и следить за чистотой взятых нот! (Смеётся) И до сих пор может отчитать, если я вдруг этого не послушаюсь!

NIKITA LOMAKIN пресс-служба

Анна Розумовська:

Моя мама - нежная и женственная, чуткая и добрая. Она воспитывала меня, в первую очередь, как женщину, закладывая правильное понимание этого мира. “Никогда и ни с кем не соперничать, знать себя и своё место под солнцем, осознавая всю свою женскую суть и силу”, “принимать этот мир таким, какой он есть, оставаясь при этом хорошим человеком”, “прощать, никогда не вступать в контакт с недоброжелателями”, “отпускать, всё, что принадлежит тебе, будет твоим”, “любить и почитать мужчину, дарить вдохновение, быть центром спокойствия для него, опорой, другом, партнёром, защитой” - за все эти знания я невероятно ей благодарна! Она передала мне главное: любовь и смирение! А все самые дерзкие повадки - это во мне от папы! (Смеётся.)

Анна Розумовська пресс-служба

GROSU:

Абсолютно каждый совет от мамы ценен! Она никогда не пожелает зла… Я благодарна своей маме за то, что она у меня - трезво (не слепо!) любящий человек. Наверное, именно поэтому у неё долгое время успешно выходило быть моим продюсером! Мамочка учила и учит меня постоянно работать и не останавливаться. У неё самой - трудолюбивый характер, она истинный “пахарь”! И, кроме того, я очень признательна ей за то, что она доверяет мне всегда и во всём самой делать выбор. Потому что для неё самое главное - моё счастье!

GROSU пресс-служба

Сергей Мироненко:

Я же вырос в маленьком посёлке Полтавской области… Моя мама, отправляя меня университет в столицу, очень переживала, чтобы меня не “увели” в сторону от намеченного пути друзья и студенческие вечеринки. Так и говорила тогда: “Ты едешь учиться, чтобы хорошо устроиться и не работать в огородах!”. Переживала, да… Ну, увидев её глаза на моём первом большом сольном концерте, я понял, что не подвёл её!

Marietta:

Очень благодарна маме за любовь и веру в меня. Она научила меня ответственности и трудолюбию. Мамочка всегда говорила, что никогда в жизни ничего само собой не произойдёт, если этому не посодействовать. Поэтому с детства и до сих пор прислушиваюсь к маминой установке, как ни крути - она права! (Смеётся.)

Marietta пресс-служба

Катя Вандина:

Мама первой поддержала моё желание стать певицей, и я очень благодарна ей за это. Главный мамин совет - “только вперед, навстречу себе!”. Когда с 4-х лет я давала первые домашние концерты, перепевая хиты Селин Дион на “английском”, мама думала, что я вундеркинд. Сегодня я ощущаю, что её вера в меня ничуть не пошатнулась! (Смеётся.)

Катя Вандина пресс-служба

ДОРОШ:

Мама безумно любит меня и мою сестру. Всю свою любовь вложила в воспитание нас, да и не только. Она педагог с колоссальным стажем: 50 лет проработала в школе. Я безумно рад, что благодаря ей я стал тем, кем являюсь сейчас. Своих детей я учу жить без родителей. Быть самодостаточным крайне важно в нашем мире!

KAMALIYA:

Я благодарна мамочке за безусловную поддержку! И есть совет, который я точно передам и своим дочерям: “никогда и ни при каких обстоятельствах не забывать, что ты — Женщина!”. Хорошо выглядеть, улыбаться, не сквернословить на публике, быть мягкой и уступчивой — в этом и заключается женская сущность. Думаю, не без помощи этого совета я встретила Мужчину своей мечты!

KAMALIYA пресс-служба

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