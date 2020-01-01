Дантес поздравил Потапа с днем рождения, "украв" текст у Каменских
В пятницу, 8 мая, украинскому рэперу и продюсеру Алексею Потапенко (Потап), исполняется 39 лет. Одной из первых артиста с днем рождения поздравила его супруга, исполнительница Настя Каменских.
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На своей странице в Инстаграм она опубликовала чувственное обращение к имениннику, в котором назвала его “медвежонком“ и “гением“. Певица отметила, что каждое утро просыпается с чувством благодарности за то, что может быть рядом с Потапом.
Позже музыканта поздравил с днем рождения певец, ведущий и блогер Владимир Дантес. Пост артиста развеселил Сеть, ведь он скопировал трогательный текст Каменских. Однако, в своем варианте Владимир в некоторых фразах заменил утверждения на отрицания.
“Лёша! Медвежонок, мишка мой! Самый любимый и родной человек! Каждое утро я просыпаюсь с чувством бесконечной несправедливости, потому что не могу обнимать, целовать тебя и просто быть рядышком! Рядышком с самым нежным, чувственным и ласковым человеком!
Ты гений! Я знаю, что ты не любишь это слово, но я не перестану тебе повторять, что ТЫ ГЕНИЙ!
Пусть твой талант и этот огонь внутри, магия которую ты создаёшь для всего мира, не иссякнет никогда! Да что ж я говорю, конечно она не иссякнет, потому что ты и ЕСТЬ этот вечный мотор и генератор солнечного луча, который пронзает светом добра и любви! С днём рождения..не мой Лёшенька“, - написал Дантес.
Подписчики певца оценили его чувство юмора в комментариях:
- 😂😂💖 Очень оригинально 💖😂😂 не перестаю удивляться🔥🔥
- Это улёт😂❤️
- плагиат😂
- Вот это я понимаю поздравление👍🏽💪🏽🤣🔝
- 😂😂😂 двойная сила пожелания😂
- Уникальная речь!
- 😂Лучшее поздравление
- Кто копирует тексты Насти? Не не слышали АХХАХАХАХАХ😂👏
- Настя отомстит
- Где-то я уже это видела
- Так и знала, что Настя плагиатор
Напомним, что 4 мая день рождения отметила супруга Потапа Настя Каменских.
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