Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Дантес поздравил Потапа с днем рождения, "украв" текст у Каменских

Комментариев: 0
Владимир Дантес спародировал поздравление Насти Каменских.
Дантес поздравил Потапа с днем рождения, "украв" текст у Каменских
Дантес поздравил Потапа с днем рождения, "украв" текст у Каменских
instagram.com/vladimirdantes

В пятницу, 8 мая, украинскому рэперу и продюсеру Алексею Потапенко (Потап), исполняется 39 лет. Одной из первых артиста с днем рождения поздравила его супруга, исполнительница Настя Каменских.

Читай также: Потапу - 39!: самые провокационные клипы именинника

На своей странице в Инстаграм она опубликовала чувственное обращение к имениннику, в котором назвала его “медвежонком“ и “гением“. Певица отметила, что каждое утро просыпается с чувством благодарности за то, что может быть рядом с Потапом.

Дантес поздравил Потапа с днем рождения,
Дантес поздравил Потапа с днем рождения, "украв" текст у Каменских
Скриншот

Позже музыканта поздравил с днем рождения певец, ведущий и блогер Владимир Дантес. Пост артиста развеселил Сеть, ведь он скопировал трогательный текст Каменских. Однако, в своем варианте Владимир в некоторых фразах заменил утверждения на отрицания. 

“Лёша! Медвежонок, мишка мой! Самый любимый и родной человек! Каждое утро я просыпаюсь с чувством бесконечной несправедливости, потому что не могу обнимать, целовать тебя и просто быть рядышком! Рядышком с самым нежным, чувственным и ласковым человеком!
Ты гений! Я знаю, что ты не любишь это слово, но я не перестану тебе повторять, что ТЫ ГЕНИЙ!
Пусть твой талант и этот огонь внутри, магия которую ты создаёшь для всего мира, не иссякнет никогда! Да что ж я говорю, конечно она не иссякнет, потому что ты и ЕСТЬ этот вечный мотор и генератор солнечного луча, который пронзает светом добра и любви! С днём рождения..не мой Лёшенька“, - написал Дантес.

Дантес поздравил Потапа с днем рождения,
Дантес поздравил Потапа с днем рождения, "украв" текст у Каменских
Скриншот

Подписчики певца оценили его чувство юмора в комментариях:

  • 😂😂💖 Очень оригинально 💖😂😂 не перестаю удивляться🔥🔥
  • Это улёт😂❤️
  • плагиат😂
  • Вот это я понимаю поздравление👍🏽💪🏽🤣🔝
  • 😂😂😂 двойная сила пожелания😂
  • Уникальная речь!
  • 😂Лучшее поздравление
  • Кто копирует тексты Насти? Не не слышали АХХАХАХАХАХ😂👏
  • Настя отомстит
  • Где-то я уже это видела
  • Так и знала, что Настя плагиатор

Напомним, что 4 мая день рождения отметила супруга Потапа Настя Каменских.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram. 

Поделись:
Теги: Владимир Дантес, Потап, Настя Каменских
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: Ivona bigmir)net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь