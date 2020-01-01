"Моя необыкновенная девочка": Ефррсинина запостила редкое фото с дочерью
Известная украинская ведущая, актриса, общественный деятель Маша Ефросинина очаровала пользователей Сети новой семейной фотографией. Звезда запостила редкий кадр с 16-летней дочерью Наной.
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На странице Ефросининой в Инстаграм появился снимок, где она позирует на кухне в белой блузке с цветочным принтом и оголенными плечами. Сзади артистку обнимает Нана в блузке зеленого цвета. Звездная мама вместе с дочкой приняла участие в проекте “Бути мамою“ дизайнера ювелирных украшений Валерии Гуземы.
“Вы знаете, Нана редко появляется у меня в публикациях - это ее позиция, и я её уважаю.
Но на предложение @valeriya_guzema сняться для проекта #БутиМамою она согласилась без колебаний. На мой вопрос: “Почему?“, Нана ответила: “Лера всегда всё делает красиво!“... И ведь права же оказалась моя необыкновенная девочка .. Впрочем, как всегда 💕“, - написала Ефросинина.
Подписчики ведущей осыпали ее и Нану комплиментами в комментариях под фото:
- Мини копия мамы 💕
- Дуже схожі!)
- Очень нежно и красиво!
- У Вас надзвичайно гарна дочка))))😍👍🔥
- Ви нереальні. Нана красуня. 👑👑👑
- Красиві дівчатка😍
Напомним, ранее Ефросинина удивила фактами о жизни с мужем.
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